شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سلس البول وتأثيره على حياتك اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلس البول هو عبارة عن فقدان السيطرة على المثانة، وهو مشكلة شائعة ومحرجة فى كثير من الأحيان، تتراوح شدتها من تسرب البول أحيانًا عند السعال أو العطس إلى الرغبة فى التبول المفاجئة والقوية لدرجة أنك لا تصل إلى المرحاض فى الوقت المناسب.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic على الرغم من أن سلسل البول يحدث فى كثير من الأحيان مع تقدم الناس فى السن، فإن سلس البول ليس نتيجة حتمية للشيخوخة، إذا أثر سلس البول على أنشطتك اليومية، فلا تتردد فى زيارة طبيبك بالنسبة لمعظم الأشخاص، ويمكن أن تعالج التغييرات البسيطة فى نمط الحياة والنظام الغذائى أو الرعاية الطبية أعراض سلس البول.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن سلسل البول.

س: ما هى أعراض سلس البول؟

يعانى العديد من الأشخاص من حدوث تسربات طفيفة فى البول من حين لآخر، وقد يفقد آخرون كميات صغيرة إلى معتدلة من البول بشكل متكرر.

س: ما هى أنواع سلس البول ؟

- سلس البول، يتسرب البول عندما تضغط على مثانتك عن طريق السعال أو العطس أو الضحك أو ممارسة الرياضة أو رفع شىء ثقيل.

- سلس البول الزائد، تعانى من تقطير متكرر أو مستمر للبول بسبب المثانة التى لا تفرغ تمامًا.

- سلس البول الوظيفى، تمنعك الإعاقة الجسدية أو العقلية من الوصول إلى المرحاض فى الوقت المناسب على سبيل المثال، إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل الشديد ، فقد لا تتمكن من فك أزرار سروالك بسرعة كافية.

- سلس البول المختلط، تعانى من أكثر من نوع واحد من سلس البول وغالبًا ما يشير هذا إلى مزيج من سلس البول الإجهادى وسلس البول الإلحاحى.

س: ما هى أسباب سلس البول؟

يمكن أن يحدث سلس البول بسبب العادات اليومية أو الحالات الطبية الأساسية أو المشاكل الجسدية، ويمكن أن يساعد التقييم الشامل من قبل طبيبك فى تحديد سبب سلس البول.

قد تعمل بعض المشروبات والأطعمة والأدوية كمدرات للبول، وتحفز المثانة وتزيد من حجم البول وتشمل "الكحول، الكافيين، المشروبات الغازية، المحليات الصناعية، شيكولاتة، الفلفل الحار، الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من البهارات والسكر والحمض، خاصة الفواكه الحمضية، أدوية القلب وضغط الدم والمهدئات ومرخيات العضلات، جرعات كبيرة من فيتامين سى".

قد يحدث سلس البول أيضًا بسبب حالة طبية يمكن علاجها بسهولة، مثل:

- التهاب المسالك البولية.. يمكن أن تؤدى العدوى إلى تهيج المثانة، ما يؤدى إلى وجود حوافز قوية للتبول، وأحيانًا سلس البول.

- إمساك.. يقع المستقيم بالقرب من المثانة ويشترك فى العديد من نفس الأعصاب، ويتسبب البراز الصلب والمضغوط فى المستقيم فى زيادة نشاط هذه الأعصاب وزيادة تواتر التبول.

- الحمل.. يمكن أن تؤدى التغيرات الهرمونية وزيادة وزن الجنين إلى سلس البول الإجهادى.

- الولادة.. يمكن أن يؤدى الولادة الطبيعية إلى إضعاف العضلات اللازمة للتحكم فى المثانة وإتلاف أعصاب المثانة والأنسجة الداعمة، ما يؤدى إلى هبوط (تدلي) قاع الحوض.

س: ما هى عوامل الخطر لسلس البول؟

تتضمن العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بسلس البول ما يلى:

- السن، مع تقدمك فى العمر تفقد عضلات المثانة والإحليل بعض قوتها، التغييرات مع تقدم العمر تقلل من قدرة المثانة على الاحتفاظ بها وتزيد من فرص إطلاق البول اللاإرادى.

- زيادة الوزن، يزيد الوزن الزائد الضغط على المثانة والعضلات المحيطة، مما يضعفها ويسمح للبول بالتسرب عند السعال أو العطس.

- التدخين، قد يزيد استخدام التبغ من خطر إصابتك بسلس البول.

- تاريخ العائلة، إذا كان أحد أفراد الأسرة المقربين يعانى من سلس البول، خاصة سلس البول الإلحاحى، فإن خطر إصابتك بهذه الحالة يكون أعلى.

- بعض الأمراض، قد تزيد الأمراض العصبية أو مرض السكرى من خطر الإصابة بسلس البول.

س: ما هى مضاعفات سلس البول؟

- مشاكل بشرة، يمكن أن يتطور الأمر للطفح الجلدى والتهابات الجلد والقروح من الجلد الرطب باستمرار.

- التهابات المسالك البولية، يزيد سلس البول من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية المتكررة.

- التأثيرات على حياتك الشخصية، يمكن أن يؤثر سلس البول على علاقاتك الاجتماعية والعملية والشخصية.