شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف الفوائد الصحية لحليب البطاطس "تريند" العام المقبل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل اعتقدت يومًا أن البطاطس، وهي خضراوات غنية بالكربوهيدرات، يمكن أن تصبح اتجاهًا وتندرج في فئة الأطعمة الصحية، حيث إن الحليب المشتق من البطاطس سيكون هو الرائد في عام 2022، وسيصبح تريند العام المقبل وربما يتفوق على أنواع الحليب الأخرى مثل اللوز والصويا نظرًا لأنه غنى بالعديد من الفوائد الصحية، حسبما اشار موقع "تايمز أوف انديا".

ووفقًا للتقرير فإن حليب البطاطس سيقدم منافسة شديدة لحليب اللوز وحليب الصويا وحتى حليب الشوفان، وسيصل الأمر لدرجة أن حليب البطاطس سيمهد طريقه نحو التواجد فى المقاهي، حيث يحتوى حليب البطاطس على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والسكر، وهو السبب الوحيد الذي يجعل الناس يفضلونه في جميع أنحاء العالم فى الفترة المقبلة.



حليب البطاطس

لقد وجد أن حليب البطاطس خال من الدهون والكولسترول، ويقال إن الكالسيوم الموجود في حليب البطاطس يعادل حليب البقر، ليس هذا فقط، لكن المعادن والفيتامينات الموجودة في حليب البطاطس أكثر من أى نوع آخر من الحليب النباتي، كما يقول الخبراء.



حليب البطاطس ربما يتفوق على الأنواع الأخرى

يُشار أيضًا إلى أن الناس سيختارون النظام الغذائي المناخي، والذي يركز على تقليل انبعاثات الكربون، حيث يتعين على الشخص وفقًا لهذا الخيار الغذائي أن يستغنى عن اللحوم الحمراء ويركز على المكسرات والبذور، وسيكون الناس أقل ميلًا نحو اللحوم ويختارون الطهي في المنزل مع تقليل إهدار الطعام، حيث سيشهد العام المقبل أيضًا اتجاهًا متزايدًا للأطعمة الغنية بالتوابل.