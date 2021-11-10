شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الطعام مع الآخرين يحميك من الذبحة الصدرية.. كيف تحمى نفسك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في حين أن هناك العديد من عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الشخص، فإن ما تأكله هو أحد العوامل المهمة.

وأظهرت الدراسات الأولية أن ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك، خاصة إذا كنت تتناول الأطعمة المقلية عالية الدهون والسكرية بشكل منتظم، ووجدت دراسة جديدة أنه ليس فقط ما تأكله ولكن أيضًا كيف تأكل هو المهم عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب.

وكشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Menopause الأمريكية، أن تناول الطعام بمفردك هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب بين النساء الأكبر سنًا، بالنسبة للدراسة، قام باحثون من الجامعة الكاثوليكية في كوريا وجامعة أولسان وكليات التمريض بجامعة سيميونج بفحص بيانات 590 امرأة بعد سن اليأس تبلغ أعمارهن 65 عامًا أو أكثر تم الحصول عليها كجزء من دراسة الصحة والتغذية الوطنية الكورية VII-1 في عام 2016.

وفقًا للدراسة الصغيرة، فإن النساء اللائي تناولن أكثر من وجبتين يوميًا بمفردهن كن أكثر عرضة 2.58 مرة من أولئك اللائي تناولن وجبتين أو أكثر يوميًا مع الآخرين للإصابة بالذبحة الصدرية، وهو نوع من ألم الصدر الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

بعض الطرق لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

هناك العديد من الأشياء التي قد تتخذها لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وفيما يلي بعض الطرق لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب: