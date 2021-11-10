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شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الطعام مع الآخرين يحميك من الذبحة الصدرية.. كيف تحمى نفسك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، في حين أن هناك العديد من عوامل نمط الحياة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الشخص، فإن ما تأكله هو أحد العوامل المهمة.
وأظهرت الدراسات الأولية أن ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتك، خاصة إذا كنت تتناول الأطعمة المقلية عالية الدهون والسكرية بشكل منتظم، ووجدت دراسة جديدة أنه ليس فقط ما تأكله ولكن أيضًا كيف تأكل هو المهم عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب.
وكشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Menopause الأمريكية، أن تناول الطعام بمفردك هو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب بين النساء الأكبر سنًا، بالنسبة للدراسة، قام باحثون من الجامعة الكاثوليكية في كوريا وجامعة أولسان وكليات التمريض بجامعة سيميونج بفحص بيانات 590 امرأة بعد سن اليأس تبلغ أعمارهن 65 عامًا أو أكثر تم الحصول عليها كجزء من دراسة الصحة والتغذية الوطنية الكورية VII-1 في عام 2016.
وفقًا للدراسة الصغيرة، فإن النساء اللائي تناولن أكثر من وجبتين يوميًا بمفردهن كن أكثر عرضة 2.58 مرة من أولئك اللائي تناولن وجبتين أو أكثر يوميًا مع الآخرين للإصابة بالذبحة الصدرية، وهو نوع من ألم الصدر الناجم عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.
بعض الطرق لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية
هناك العديد من الأشياء التي قد تتخذها لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وفيما يلي بعض الطرق لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب:
- تزداد احتمالية إصابتك بنوبة قلبية إذا كنت تدخن بمرتين مما إذا لم تدخن.
- تحسين مستويات الكوليسترول في الدم للوقاية من أمراض القلب
- حافظ على ارتفاع ضغط الدم تحت السيطرة من خلال ممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي
- الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والموت نتيجة لها أكثر من أولئك الذين يفعلون ذلك
- اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والكوليسترول
- حافظ على وزن صحي لأنه سيساعدك على خفض ضغط الدم المرتفع وإدارة مرض السكري
- من المرجح أن يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من أمراض القلب، لذا حافظ على مستويات السكر في الدم لديك
- تحكم في التوتر والغضب لأنهما قد يزيدان أيضًا من مخاطر الإصابة بأمراض القلب