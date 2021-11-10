شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول الشوفان.. يحميك من أمراض القلب ويساعد فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشوفان يحمل العديد من الفوائد الصحية، حيث يحافظ على صحة الأمعاء والقلب إلى جانب المساعدة فى إنقاص الوزن، ووفقًا لتقرير موقع "onlymyhealth"، فإن هناك فوائد عديدة من تناول الشوفان، خاصة أنه يحتوى على نسبة عالية من النشا المقاوم، وهو الطعام الذى تتغذى عليه البكتيريا الجيدة فى الأمعاء.

فوائد الشوفان الصحية

يساعد على الحد من مرض السكرى

الشوفان هو بروتين نباتى غنى بخصائص مضادة لمرض السكر، وهو حالة يكون فيها لدى الأشخاص مستويات عالية من السكر فى الدم، ويساعد تناول الشوفان فى تحسين وظائف الكلى بما يعزز طرد السموم والفضلات من الجسم .



مرض السكرى





الوقاية من أمراض القلب

يتكون الشوفان من ألياف تسمى بيتا جلوكان والتى ثبت أنها تقلل مستويات الكوليسترول الضار فى الدم عن طريق زيادة إفراز الصفراء، كما أنه غنى بمضادات الأكسدة وعندما يقترن بفيتامين C، فإنه يساعد على منع أكسدة الكوليسترول LDL وهو سبب آخر وراء مشاكل مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



أمراض القلب





يساعد فى إنقاص الوزن

يعتبر الشوفان وجبة إفطار صحية وسهلة وتمنحك شعورًا لفترة طويلة بالشبع بما يساعدك على إنقاص الوزن نظرًا لأنه منخفض السعرات الحرارية، كما أنه يمنعك من الإفراط فى تناول الطعام.



إنقاص الوزن





يساعد فى تخفيف الإمساك

ينصح دائمًا الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بتناول الشوفان على وجبة الإفطار، لأن يتكون من ألياف غير قابلة للذوبان، بما يساعد حركة الأمعاء الجيدة.



الإمساك





يعزز عمل المخ

يتحلل الشوفان ببطء دون أن يسبب أى ارتفاع فى مستويات السكر فى الدم، فهو غنى بفيتامين ب الذى يساعد على منع من أى نوع من الخلل الإدراكى وفقدان الذاكرة.





يساعد على تسريع نمو الشعر

وجود الحديد فى الشوفان يجعله غذاء رائعا للشعر لأنه يساعد فى نمو الشعر الطبيعي، كما أن الشوفان يعتبر مصدرًا كبيرًا للبيوتين الذى ثبت أنه يحارب مشاكل الشعر مثل الجفاف والخففان بجانب منع تساقط الشعر.