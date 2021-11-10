شكرا لقرائتكم خبر عن طرق علاج حب الشباب بأمان أثناء الحمل.. منها غسول الكبريت للوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب الشباب من المشاكل الصحية الشائعة، ويعتقد أطباء الأمراض الجلدية أن حب الشباب في هذه الفترة له علاقة كبيرة بالهرمونات، وعلى وجه الخصوص نوع من الهرمونات يسمى الأندروجينات، في هذا التقرير نتعرف على طرق علاج حب الشباب بأمان أثناء الحمل، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.



حب الشباب اثناء الحمل

قالت الدكتورة كارين كامبل، أخصائية الأمراض الجلدية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة: "إن هرمونات الأندروجين التي يتم إنتاجها خلال فترة المراهقة تؤدي إلى إنتاج الزيوت والدهون، مما يخلق بيئة مضيافة للبكتيريا المسببة لحب الشباب لتكاثرها".

وأضافت كامبل أنه لا يجب استخدام حب الشباب كعلامة مبكرة للحمل.

يمكن أن يبدأ حب الشباب أثناء الحمل في أي وقت

يمكن أن يظهر حب الشباب في أي وقت أثناء الحمل لأن مستويات الأندروجين لديك، وما يترتب على ذلك من إنتاج الزيت والدهون ، تزداد في وقت مبكر من الحمل لكن كوني مستعدة للثلث الثالث من الحمل، عندما تكون مستويات الأندروجين مرتفعة للغاية ويمكن أن يصبح حب الشباب سيئًا بشكل خاص.

وأظهرت الأبحاث أن الأندروجينات تساعد في تحضير عنق الرحم للولادة، وهو ما قد يفسر سبب زيادتها مع اقتراب موعد الولادة.

تختلف شدة حب الشباب أثناء الحمل من امرأة لأخرى، بالنسبة للبعض، يمكن أن يكون إنتاج الزيت الزائد، أو الزهم أكثر، لكن في حالات أخرى - خاصة أولئك اللاتى عانين من حب الشباب في سن المراهقة - من المرجح أن يتعرضن لظهور حب الشباب أثناء الحمل، وفقًا لكامبل.

في دراسة نُشرت في عام 2017 في مجلة الأمراض الجلدية والتناسلية ، كانت 90٪ من المشاركات اللاتي عانين من حب الشباب أثناء الحمل يعانون من حب الشباب قبل أن يصبحن حوامل.

والتاريخ السابق لحب الشباب هو أقوى عامل خطر لتوهج حب الشباب أثناء الحمل.

كيفية علاج حب الشباب أثناء الحمل

علاج حب الشباب أثناء الحمل بأمان يتطلب العلاجات التالية:

غسولات الوجه التي تحتوي على الكبريت، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الجلد الملتهب

-المضادات الحيوية مثل المادة الفعالة الكليندامايسين، والتي يمكن أن تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب

-حمض الأزيليك ، حمض خفيف مضاد للالتهابات يمكن أن يقلل التورم والاحمرار