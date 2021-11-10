شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو شلل الوجه النصفى وأعراض الإصابة به؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شلل الوجه النصفي هو نوبة غير مبررة من ضعف عضلات الوجه أو الشلل، يبدأ فجأة ويزداد سوءًا خلال 48 ساعة تنتج هذه الحالة عن تلف العصب الوجهي (العصب القحفي السابع) وعادة ما يحدث الألم وعدم الراحة في جانب واحد من الوجه أو الرأس، بحسب ما ذكر موقع جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

يمكن أن يصيب شلل الوجه النصفي أي شخص في أي عمر، يحدث غالبًا عند النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الأنفلونزا أو الزكام أو أي مرض تنفسي علوي آخر.

يؤثر شلل الوجه النصفي على الرجال والنساء على حد سواء. وهو أقل شيوعًا قبل سن 15 أو بعد سن 60.

لا يعتبر شلل الوجه النصفي حالة دائمة، ولكنه لا يختفي في حالات نادرة حاليًا ، لا يوجد علاج معروف لشلل الوجه النصفي ومع ذلك ، يبدأ الشفاء عادة من أسبوعين إلى ستة أشهر من بداية ظهور الأعراض يستعيد معظم الأشخاص المصابين بشلل الوجه النصفي قوة وجههم بالكامل وتعبيراته.

ما الذي يسبب شلل الوجه النصفي؟

سبب شلل الوجه النصفي غير معروف، يُعتقد أنه قد يكون بسبب الالتهاب الذي يوجهه جهاز المناعة في الجسم ضد العصب الذي يتحكم في حركة الوجه ويرتبط شلل الوجه النصفي أحيانًا بما يلي:

-داء السكري

-ضغط دم مرتفع

-إصابة

-السموم

-مرض لايم

-متلازمة جيلان باريه

-الوهن العضلي الوبيل

-التصلب المتعدد

-العدوى، خاصة بعد الإصابة الفيروسية بفيروس الهربس البسيط

ما هي أعراض شلل الوجه النصفي؟

هذه هي أكثر أعراض شلل الوجه النصفي شيوعًا:

-اضطراب في حركة العضلات التي تتحكم في تعابير الوجه ، مثل الابتسام أو التحديق أو الرمش أو إغلاق الجفن

--فقدان الإحساس بالوجه

-صداع الرأس

-تمزق

-سيلان اللعاب

-فقدان حاسة التذوق على الثلثين الأماميين من اللسان

-فرط الحساسية للصوت في الأذن المصابة (احتداد السمع)

-عدم القدرة على إغلاق العين على الجانب المصاب من الوجه

-قد تبدو أعراض شلل الوجه النصفي مثل حالات أخرى أو مشاكل طبية.