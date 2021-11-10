شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بالتهاب الكبد A.. أبرزها ألم البطن وفقدان الشهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد A هو عدوى شديدة العدوى فى الكبد يسببها فيروس التهاب الكبد A، ويعد الفيروس أحد أنواع فيروسات التهاب الكبد العديدة، التى تسبب الالتهاب وتؤثر على قدرة الكبد على العمل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic من المرجح أن تصاب بالتهاب الكبد A من طعام أو ماء ملوث أو من ملامسة شخص أو شىء مصاب، ولا تتطلب الحالات الخفيفة من التهاب الكبد أ العلاج، حيث يتعافى معظم المصابين تمامًا دون حدوث تلف دائم فى الكبد.

وعادة لا تظهر علامات وأعراض التهاب الكبد A إلا بعد الإصابة بالفيروس لبضعة أسابيع، وتشمل علامات التهاب الكبد ما يلى:

- تعب

- الغثيان والقىء المفاجئ.

- ألم أو انزعاج فى البطن، خاصةً فى الجانب الأيمن العلوى.

- فقدان الشهية.

-حمى منخفضة.

- البول الداكن.

- ألم المفاصل.

- اصفرار الجلد وبياض عينيك (اليرقان).

- حكة شديدة.

قد تكون هذه الأعراض خفيفة نسبيًا وتختفى فى غضون أسابيع قليلة، ومع ذلك فى بعض الأحيان، تؤدى عدوى التهاب الكبد A إلى مرض شديد يستمر لعدة أشهر.