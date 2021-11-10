شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى حالات حرجة لـ"إكسترا نيوز" : لقاحات كورونا آمنة على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حاتم سليمان، استشارى الحالات الحرجة بلندن، أنه تم اكتشاف بعضا لعقارات التي تساهم بشكل كبير في خفض حالات الإصابات الشديدة بفيروس كورونا، موضحا أن الأبحاث أكدت أن لقاحات كورونا آمنة للأطفال من سن 11 سنة وحتى 18 عاما .

وأضاف استشارى الحالات الحرجة بلندن، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك تجارب وأبحاث تجرى حول مدى أمان لقاح كورونا للأطفال ما بين 5 سنوات وحتى 11 سنة في العديد من الدول، موضحا أن اللقاحات آمنة للأطفال ولم يصدر عنها أي أعراض خطيرة.

ولفت استشارى الحالات الحرجة بلندن، إلى أن اللقاحات ليست هي الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا، ولكن لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية واتباع التابع الاجتماعى من أجل تقليل الإصابات بفيروس كورونا.