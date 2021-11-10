شكرا لقرائتكم خبر عن عادات تجعلك تكتسب الدهون الحشوية أو الكرش.. تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقتصر الحفاظ على اللياقة البدنية على التمارين وحرق السعرات الحرارية فقط، من الضروري أيضًا الحفاظ على نمط حياة صحي وإدراك أن كل دهون الجسم ليست متساوية، حيث يتم تخزين الدهون في أجسامنا بشكل مختلف، في هذا التقرير نتعرف على 5 عادات تجعلك تكتسب الدهون الحشوية أو الكرش، وفقاً لموقع "eat this".

لدينا نوعان من الدهون- الطبقة الخارجية، الدهون تحت الجلد والطبقة الداخلية، الدهون الحشوية هذه هي الدهون الموجودة حول الأعضاء.

يمكن أن يكون وجود الكثير من الدهون الحشوية خطير للغاية ويساهم في مرض السكري من النوع الثانى ، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ومرض الكبد الدهني.

عادات تجعلك تكتسب الدهون الحشوية أو الكرش

السهر وقلة النوم

العمل لوقت متأخر من الليل وعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليس فقط مرهقًا، بل يمكن أن يضيف إليك وزناً زائداً، حيث يعود كل شيء إلى الهرمونات قلة النوم تزيد من هرمونات الجوع وتثبط هرمونات الشبع لدينا مما يجعلنا نشعر بالحاجة إلى تناول المزيد من الطعام، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يثبط إنتاج هرمون النمو لدينا، وهو هرمون رئيسي للحفاظ على العضلات والتمثيل الغذائي للدهون.

يرتبط قلة النوم أيضًا بارتفاع مستويات الكورتيزول وهو هرمون معروف بتخزين الدهون في البطن، لذا تأكد من إغلاق الشاشات والحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.

لا يوجد إدارة مناسبة للإجهاد والتوتر

السيطرة على التوتر أمر بالغ الأهمية في التخلص من الوزن، لأن هرمون الكورتيزول ، يُعرف بهرمون التوتر يزيد من تخزين دهون البطن.

وظيفة مكتبية

أثناء العمل عن بُعد أو في مكتب يجب أن نبقى نشطين قدر الإمكان يمكنك مواجهة ذلك من خلال ممارسة الرياضة بانتظام ودمج أكبر قدر ممكن من النشاط في يومك. ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية هي أفضل طريقة لإعادة توعية أجسامنا بالأنسولين، الذي لا يحرق الدهون الزائدة بشكل عام فحسب، بل يساعد في التحكم في تلك الدهون الحشوية الخطرة.

الخمول البدني

وزن الجسم هو في النهاية عامل السعرات الحرارية التي يتم تناولها مطروحًا منه السعرات الحرارية التي يتم إنفاقها.

يحرق جسم الإنسان مخزون كبير من هذه الطاقة لأنشطة التدبير المنزلي العامة ومع ذلك ، تميل الأنظمة الغذائية كثيفة السعرات الحرارية على وجه الخصوص إلى تجاوز السعرات الحرارية، مما يعني أن التمرين ضروري لحرق الدهون من الباقي.