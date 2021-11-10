شكرا لقرائتكم خبر عن اوعى ترميه.. فوائد قشر الليمون من مقشر للبشرة إلى إزالة البقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُستخدم عصير الليمون بعدة طرق في المطبخ، عادةً ما يتم التخلص من بقايا قشور الليمون ولكن حتى لقشر الليمون العديد من الاستخدامات المتنوعة مثل تنظيف البقع وإزالة الرائحة الكريهة وغيرها، لذلك لا تقومى برمي قشور الليمون في القمامة، بدلاً من ذلك اجمعيها للقيام بهذه الحيل العبقرية لقشور الليمون، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

فوائد قشور الليمون

إزالة الرائحة من اليدين

عادة ما يترك تقطيع البصل والثوم رائحة قوية على اليدين والتي تستمر حتى بعد غسلها بالصابون، وللتخلص من هذه الرائحة ما عليك سوى فرك أصابعك وأظافرك بقشر الليمون المتبقي، هذا سوف يزيل الرائحة ويترك رائحة منعشة على يديك.

إزالة البقع من الملابس

لإزالة البقع الصعبة من الملابس، قومى برش القليل من الملح وافركى البقعة بقشر الليمون، ثم ضعيها تحت الشمس، وكررى الخطوة 2-3 مرات للتخلص تمامًا من البقعة.



قشر الليمون

يستخدم كمعطر منعش فى المنزل

إذا كنت تحبين رائحة الليمون المنعشة والحمضية، فيمكنك استخدام بقايا قشور الليمون دون الحاجة لاستخدام أي معطرات صناعية.

يستخدم لتلميع القطع الأثرية

عادة تفقد المصنوعات اليدوية المعدنية لمعانها بمرور الوقت وغالبًا ما تظهر باللون الأسود، إذا كان لديك أيضًا مشغولات معدنية في المنزل أصبحت باهتة، فما عليك سوى استخدام قشور الليمون لجعلها لامعة مرة أخرى، عن طريق فركها بقشر الليمون واحتفظ بها في الشمس لمدة 3-4 ساعات، حيث يتفاعل الليمون مع الشمس ويعيد لمعان المعدن.



قشر الليمون لتقشير البشرة

مقشر جيد للجلد

اصنع مقشرًا منزليًا للجلد باستخدام قشور الليمون، فقط ابشرى قشر الليمون في وعاء ثم اضيفى 3-4 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة صغيرة من الملح، ثم اخلطيها جيدا واستخدميه لتقشير البشرتك وحتى ذراعيك وساقيك للحصول على بشرة أكثر نعومة، فقط تجنب استخدام هذا المقشر على الوجه لأنه قد لا يناسب بشرة الوجه الحساسة.

تنظيف الأواني

فقط خذ ما تبقى من قشر الليمون، ونرش نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز على البقع المتراكمة فى الأوانى ونفركها جيدًا، واتركها جانبًا لمدة 30 دقيقة، وبعدها قم بغسلها بصابون غسيل الأطباق ستعيد اللمعان للأوانى كما لو كانت جديدة.