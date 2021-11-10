شكرا لقرائتكم خبر عن الجرى روشتتك لحماية صحتك مع تقدم العمر.. يحمى من هشاشة العظام ويفيد القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجري المنتظم من الأنشطة الرياضية التي تحمل العديد من الفوائد الصحية، فهى تساعد في بناء عظام قوية وفى تقوية العضلات وتحسين لياقة القلب والأوعية الدموية، وحرق الكثير من الدهون وبالتالي تساعدك في رحلة إنقاص الوزن، وتعز ثقتك بنفسك، طبقا لتقرير نشر في موقع Healthline.





ومن أبرز الفوائد الصحية لممارسة الجرى ما يلى:1.تحسين الحالة المزاجية

يؤثر الجرى على جودة نومك، ويعد حلا سحريا لمواجهة التقلبات المزاجية التي قد تواجهك عند المرور بأزمة نفسية، حيث ينجح في إفراز هرمونات السعادة بالدماغ وبالتالي يحسن حالتك المزاجية.

2. تقليل الشعور بالقلق

القلق قد لايكون شعورا مؤقتا، فقد يتطور ليصبح مرضا، ويسهم الجرى في ضبط مستويات هرمونات التوتر بالجسم وبالتالي يحميك من القلق.

3. تحسين جودة النظر

ثُبت علميا أن ممارسة الجرى يوميا تساعد في خفض مشاكل العين المرتبطة بالعمر والتي قد تؤدى لفقدان البصر.

4. تحسين صحة القلب

يساعد الجرى في الحفاظ على ضغط الدم، والحفاظ على مستويات الكوليسترول، وبالتالي تجنب مشاكل القلب.

5. كثافة العظام

تبين فوائد الجرى على صحة العظام لأنها تؤدى الى زيادة كثافة العظام وبالتالي تحميك من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.