“فايزر” تكشف موعد طرح أقراصها المضادة لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قالت شركة “فايزر” لصناعة الأدوية، إن عقارها المضاد لفيروس كوفيد–19، قد يكون متاحا في وقت مبكر من العام المقبل، بحسب مدير فرع الشركة في المملكة المتحدة، بن أوزبورن.

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن أوزبورن قوله إن الشركة “تتوقع تقديم طلب الحصول على الموافقة بطرح الدواء خلال الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك، نأمل أن نرى الدواء متاحا في وقت مبكر جدا من عام 2022”.

وكانت شركة الأدوية العملاقة أعلنت، الأسبوع الماضي، أن أقراصها أظهرت أنها تخفض خطر دخول المستشفى، أو الوفاة بسبب الفيروس، بنسبة 89 فى المئة.

وكشف أوزبورن، خلال مقابلة مع سكاي نيوز، أن “الشركة عملت بالفعل على نطاق واسع، لتصنيع العلاج” حتى تتمكن من الاستعداد للموافقات التنظيمية.

وجاءت نتائج التجارب المؤقتة للدواء، التي نشرت الأسبوع الماضي، من دراسة أجريت على 775 شخصا بالغا.

وسجل المرضى الذين يتناولون العلاج، انخفاضا بنسبة 89% في معدل دخول المستشفى أو الوفاة، بعد شهر من الاستخدام، مقارنة مع مرضى تناولوا دواء وهميا.

وكان أقل من 1% من المرضى الذين يتناولون الدواء بحاجة إلى دخول المستشفى، كما لم تسجل أي وفاة.

وكان كل المشاركين في الدراسة غير مطعمين، ويعانون من أعراض كوفيد-19 خفيفة إلى معتدلة، لكنهم اعتبروا من المرضى أصحاب الحالات شديدة الخطورة، بسبب مشكلات صحية أخرى، بما في ذلك السمنة أو السكري أو أمراض القلب.

وأصبحت المملكة المتحدة أول دولة توافق على حبوب مضادة للفيروسات، بعد موافقتها على علاج شركة ميرك، وطلبت 480،000 جرعة منها.

ومن المتوقع أن يعطى المضادان للفيروسات لأكثر الناس عرضة لخطر الفيروس، مما يساعد على الحد من شدة الأعراض وتخفيف الضغط على دائرة الصحة الوطنية.