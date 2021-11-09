تحذير.. العالم يواجه نقص ملياري حقنة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من احتمال حدوث نقص في المحاقن الطبية يصل إلى ملياري حقنة في العام 2022، مما يهدد بإبطاء جهود اللقاح على مستوى العالم إذا لم يتحسن إنتاجها.

وهذا النقص ناتج عن حملات التحصين ضد كوفيد-19، إذ ازداد استخدام المحاقن أكثر بمليارات عن المعتاد في كل أنحاء العالم، وهو أمر يؤثر سلبا على الإمدادات العالمية.

وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية، ليزا هيدمان، إنه مع زيادة الإمدادات باللقاحات المضادة لكوفيد-19 فإنه يجب مواكبة الإمداد بالمحاقن.

وأضافت للصحفيين “هناك قلق فعلي من احتمال وجود نقص في المحاقن المخصصة للتلقيح، مما سيؤدي بدوره إلى مشكلات خطيرة، مثل إبطاء جهود التحصين”.

وحتى الآن، أعطيت أكثر من 7.25 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على مستوى العالم، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس.

وهذا الرقم يعادل ضعف عدد عمليات التلقيح الروتينية التي تعطى سنويا وبالتالي استخدم ضعف عدد المحاقن.

وأشارت هيدمان إلى أن إحدى النتائج الخطيرة للنقص في المحاقن قد تكون التأخير في عمليات التلقيح الروتينية، مما قد يكون له تأثير على الصحة العامة “لسنوات مقبلة”، إذا فوّت جيل من الشباب لقاحات الطفولة العادية.

وحضت هيدمان البلدان على التخطيط لحاجاتها من المحاقن في وقت مبكر لتجنب حالات الاحتكار والشراء بدافع الذعر.