شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر المشاكل الصحية التى نتعرض لها فى فصل الشتاء.. الزكام أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية فصل الشتاء تنتشر الأمراض والفيروسات المرتبطة به نظرا لبرودة الجو وانتشار الفيروسات والجراثيم، وفى التقرير التالى يقدم ”الخليج 365” أبرز المشاكل الصحية الشائعة فى فصل الشتاء مع بعض النصائح للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء وفقا لما ذكره موقع mana.md.

أشهر المشاكل الصحية التى نتعرض لها فى فصل الشتاء 1- الزكام

يمكن أن تسبب عدة فيروسات مختلفة نزلات البرد، لكن فيروسات الأنف هى السبب الأكثر شيوعًا، اغسل يديك كثيرًا طوال موسم البرد والأنفلونزا، وتعرف على الفرق بين نزلات البرد والأنفلونزا .

2- الأنفلونزا

يمكن أن تصاب بفيروس الأنفلونزا فى أى وقت خلال العام، لكنه أكثر شيوعًا من أواخر الخريف إلى أوائل الربيع، كما هو الحال مع الوقاية من نزلات البرد، فإن غسل يديك يمكن أن يساعد فى منع انتشار فيروس الأنفلونزا، ومع ذلك فإن أهم شىء يمكنك القيام به للمساعدة فى منع انتشار الأنفلونزا هو الحصول على لقاح الأنفلونزا .

3- الالتهاب الرئوى

الالتهاب الرئوى هو عدوى بكتيرية غالبًا ما تتبع عدوى البرد أو الأنفلونزا، تأكد من التحدث مع طبيبك إذا كنت تعانى من أعراض البرد أو الأنفلونزا التى لا تتحسن بعد بضعة أيام.

4- التهاب الحلق

لا تحتاج عادةً إلى زيارة طبيب متخصص بشأن التهاب الحلق، ومع ذلك من المهم مراقبة الأعراض الخاصة بك، قد يشير التهاب الحلق إلى ظهور مشكلة صحية أكثر خطورة في فصل الشتاء، تحدث إلى طبيبك إذا لم تتحسن الأعراض.

5- نوبات الربو

يمكن أن يؤدى الهواء البارد والجاف إلى نوبات الربو للأشخاص المصابين بالربو، تأكد من تناول أي دواء وصفه طبيبك، واحمل دائمًا جهاز الاستنشاق الخاص بك إذا كان لديك، ضع في اعتبارك ممارسة الرياضة في الداخل وتجنب النشاط البدنى القوى فى الهواء الطلق فى الأيام الباردة والرياح بشكل خاص.