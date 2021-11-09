شكرا لقرائتكم خبر عن الخبز الكامل والبطاطس بقشرها والشوفان والشعير أطعمة تخفض مستوى الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم في حدوث أعراض، لذلك يُعرف أحيانًا باسم "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يكون نذيرًا لأمراض القلب وحالات أخرى، يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ديلى اكسبرس".



اطعمة تسبب ارتفاع الكولسترول

وقال، إن الكولسترول ضروري للبقاء بصحة جيدة لكن المستويات المرتفعة منه تشكل خطورة، يحدث ارتفاع الكولسترول عندما يكون لديك الكثير من الكولسترول في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية، يمكن لأي شخص أن يصاب بارتفاع الكوليسترول، ويمكن أن يكون سببه العديد من الأشياء المختلفة، قد تتمكن من خفض نسبة الكوليسترول عن طريق تناول الطعام الصحي وممارسة المزيد من التمارين.

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS ، إن تناول الكثير من الألياف يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، ويمكن لبعض الأطعمة الغنية بالألياف أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويتطلب للبالغين استهلاك ما لا يقل عن 30 جرامًا من الألياف يوميًا، تشمل المصادر الجيدة للألياف الخبز الكامل، والبطاطس مع قشرها، والشوفان والشعير.

وقالت "إن تقليل الكمية الإجمالية للدهون في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".

أوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS "، أن معظم الناس في المملكة المتحدة يأكلون الكثير من الدهون المشبعة، وهو ما يمثل مشكلة لأن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستوى الكوليسترول في الدم.

وقال الموقع، إن العقاقير المخفضة للكولسترول هي مجموعة من الأدوية التي يمكن أن تساعد في خفض مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم، مثل جميع الأدوية، يمكن أن تسبب العقاقير المخفضة للكوليسترول آثارًا جانبية، تشمل الآثار الجانبية الشائعة الصداع والدوخة والشعور بالغثيان وآلام العضلات ومشاكل النوم.

نظرًا لأن مستويات الكوليسترول المرتفعة لا تسبب أي أعراض وفي معظم الحالات تتسبب فقط في أحداث طارئة، فمن المهم أن تفحص حالتك.

وقال الموقع، قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كان يعتقد أن مستوى الكوليسترول لديك قد يكون مرتفعًا، لدرء المخاطر التي يشكلها ارتفاع الكولسترول، من الضروري أن تتدخل مبكرًا في علاجه، يجب أن تختار الدهون غير المشبعة، مثل الزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور.

وأكد الموقع، تعتبر الأسماك الزيتية مصدرًا جيدًا للدهون الصحية غير المشبعة، وتحديداً نوع يسمى دهون "أوميجا 3 "، وذلك لأن ارتفاع الكولسترول يمكن أن يكون سببه عوامل مختلفة، يمكن أن يكون سببها أسلوب حياة غير صحي، ولكن يمكن أن يكون وراثيًا أيضًا "، على الرغم من عدم وجود علامات، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي يمكنك البحث عنها.

يقول المعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI) ، إن المستويات العالية جدًا قد تسبب أعراضًا مثل النتوءات الدهنية على جلدك، والتي تسمى الورم الأصفر، مضيفا، أنه قد تلاحظ حلقات بيضاء مائلة للرمادي حول القرنيات في عينك، تسمى قوس القرنية.

وأشار، إلى أن هذا يتطور في الغالب عند الأشخاص الذين يعانون من فرط كوليسترول الدم العائلي، موضحا إن فرط كوليسترول الدم هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.