شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحسن مزاجك من طعامك.. كلمة السر فى التريبتوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط إنتاج هرمون السيروتونين بالشعور بالسعادة والرضا، ولعل إحدى الطرق التى تساعد فى زيادة مستوياته استهلاك كمية كافية من الحمض الأميني التريبتوفان المتوافر فى العديد من الأطعمة، حيث إن المستويات المنخفضة من السيروتونين ترتبط بحالات مثل الاكتئاب ومشكلات النوم والشهية، وفقًا لتقرير موقع Medical News Today.

ويساهم التريبتوفان في إنتاج السيروتونين وغالبًا ما يوجد في الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل:

- منتجات الألبان

يمكن أن يوفر الحليب ومنتجات الألبان أيضًا دفعة من التريبتوفان، كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامينات A وD وE.

- البيض

البيض غني بالتريبتوفان، ويحتوي على كميات كبيرة من فيتامينات A وB12 والسيلينيوم.

- المكسرات

المكسرات مصدر مهم للدهون الأحادية غير المشبعة والبروتينات وبعض المعادن والفيتامينات المهمة لعمل الجسم بشكل سليم.

- البذور

تعد البذور مصدرا مهما للتريبتوفان، بذور اليقطين والكتان والشيا الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات.

- سمك السالمون

بصرف النظر عن كون السلمون مصدرا للتريبتوفان، فهو يعد أيضا مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية وأوميجا 3 وفيتامين د.

- الدواجن

تعد الدواجن خيارا جيدا عندما يتعلق الأمر بتناول اللحوم لأنها تحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الدهون، كما أنها خيارًا جيدًا للتريبتوفان المقاوم للأرق.