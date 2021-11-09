شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علامات خفية تدل على الإصابة بالخرف.. منها الانعزال عن العائلة والأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الذاكرة من العلامات الرئيسية للخرف، لكن يمكن أحيانًا الخلط بينه وبين كبر السن، وهناك العديد من أنواع الخرف المختلفة ولا يمكن ضمان الوقاية من النوع الأكثر شيوعًا، وهو مرض آلزهايمر، لكن قد يساعد اتباع نمط حياة صحى فى الوقاية من المرض، وفى هذا التقرير نتعرف على 4 علامات خفية تدل على الإصابة بالخرف، بحسب موقع "نيويورك بوست".

علامات خفية تدل على الإصابة بالخرف

فيما يلى العلامات الأربعة الأقل شيوعًا التى يجب أن تبحث عنها والتى تدل على الإصابة بالخرف.

1. أمراض العيون وفقدان السمع

وجدت دراسة أجريت هذا العام أن الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض العين أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وقال الخبراء الذين أجروا دراسة البنك الحيوى فى المملكة المتحدة إن الأشخاص الذين يعانون من التنكس البقعى للعين المرتبط بالعمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 25%.

ووجدت أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من إعتام عدسة العين لديهم خطر متزايد للإصابة بالخرف بنسبة 11% وأن الأشخاص المصابين بأمراض العين المرتبطة بالسكرى لديهم مخاطر عالية بنسبة 61% للإصابة بالمرض.

وجدت دراسة أخرى أجراها خبراء فى جامعة أكسفورد أن الأشخاص الذين يخرجون إلى المطاعم الصاخبة ويكافحون لسماع ما يقوله أصدقاؤهم معرضون أيضًا لخطر الإصابة بالخرف.

وقالت كاتى بوكرينج، مديرة خدمات المعلومات فى Alzheimer’s Research UK، إنه قد يكون هناك سببان لهذا الارتباط الأول هو أن فقدان السمع قد يكون مرتبطًا بالتغيرات الخلوية فى الدماغ، لكن السبب الثانى هو أن العزلة الاجتماعية عُرفت منذ فترة طويلة بأنها خطر الإصابة بمرض آلزهايمر وغيره من أشكال الخرف.

2. التغيير فى فهم الفكاهة

عدم فهم النكات التى اعتدت أن تجدها مضحكة أو التغيير فى روح الدعابة الخاص بك قد يكون علامة تحذير مبكرة من الخرف.

وجدت دراسة نُشرت في عام 2017 في مجلة علم الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي أن الأشخاص المصابين بالخرف المبكر لا يجدون نكات الآخرين مضحكة.

بينما وجد تقرير عام 2009 استنادًا إلى فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى أن الأشخاص المصابين بالخرف يكافحون لفهم السخرية.

3. أمراض اللثة

أظهرت دراسة أُجريت عام 2019 فى مجلة علم أمراض اللثة أن أمراض اللثة تشكل خطرًا للإصابة بالخرف.

وأظهرت الدراسات مرارًا وتكرارًا أن أولئك الذين اختاروا حياة صحية لديهم احتمالات أقل للإصابة بالمرض - لكن هذا لا يعني أنهم لا يتم تشخيصهم أبدًا.

يمكن أن يعود الارتباط بأمراض اللثة إلى الحالة الصحية السيئة بشكل عام والعديد من الحالات مثل مرض السكرى من النوع 2، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم والسمنة، وتظهر جميعها بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين بالخرف.

4. الانسحاب من العائلة والأصدقاء

قد يلاحظ الأصدقاء وأفراد العائلة أحيانًا أنك تبتعد عنهم، قد يكون من الشائع أن يشعر الناس بالعزلة أثناء منتصف العمر، لكن إذا وجدت نفسك باستمرار تبتعد عن عائلتك، فقد ترغب فى رؤية الطبيب لاستبعاد الحالات الأخرى بما فى ذلك انقطاع الطمث، واضطراب المزاج مثل الاكتئاب، وأمراض الغدة الدرقية أو حتى نقص فيتامين.

وتشمل العلامات الأخرى التى يجب مراقبتها أن يصبح الأشخاص مكتئبين وعصبيين وغير مهتمين بالأنشطة التى كانوا يستمتعون بها سابقًا.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج حاليًا لهذا المرض، إلا أن بعض العلاجات يمكن أن تساعد فى تعزيز المزاج ودرء بعض الأعراض لكنه فى النهاية مرض تقدمى ما يعنى ظهور المزيد من الأعراض وتفاقمها بمرور الوقت.

ومع تقدم المرض ، قد يتعرض الشخص لـ:

- فقدان العناصر الشائعة بما فى ذلك المفاتيح والنظارات حول المنزل

- يكافحون للعثور على الكلمة التى يبحثون عنها فى المحادثة

- نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة

- نسيان المناسبات المهمة وأعياد الميلاد أو المواعيد

وعلى الرغم من أن مشاكل الذاكرة هي الأكثر شيوعًا، إلا أن هناك علامات أخرى تدل على إصابة الشخص بالخرف، مثل..

- مشاكل الكلام.. قد يكافح الشخص لمتابعة محادثة أو يجد أنه غالبًا ما يعيد نفس الكلام

- مشاكل فى الحكم على المسافة أو التنقل فى السلالم أو إيقاف السيارة

- صعوبات فى اتخاذ القرارات وحل المشكلات.