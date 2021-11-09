شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يشخص الطبيب الانسداد الرئوي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانسداد الرئوي هو انسداد مفاجئ لأحد الأوعية الدموية الرئيسية (الشريان) في الرئة، وعادة ما يكون بسبب جلطة دموية، في معظم الحالات تكون الجلطات صغيرة وليست مميتة، لكنها يمكن أن تلحق الضرر بالرئة، ولكن إذا كانت الجلطة كبيرة وتوقف تدفق الدم إلى الرئة، فقد تكون مميتة، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تشخيص الانسداد الرئوي وأعراض الإصابة به، وفقاً لموقع Stanford healthcare.

تشخيص الانسداد الرئوي

قد يكون من الصعب تشخيص الانسداد الرئوي، وذلك لأن الأعراض تشبه أعراض العديد من المشكلات الأخرى، مثل النوبة القلبية أو نوبة الهلع أو الالتهاب الرئوي.

سيجري الطبيب فحصًا جسديًا ويطرح أسئلة حول حالتك الصحية السابقة والأعراض التي تعاني منها، يساعد هذا الطبيب على تحديد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بالانسداد الرئوي.

بناءً على مخاطرك، قد تخضع لاختبارات للبحث عن جلطات الدم أو استبعاد الأسباب الأخرى لأعراضك.

الاختبارات التي يتم إجراؤها غالبًا إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس أو ألم في الصدر

تصوير الصدر بالأشعة السينية قد تستبعد النتائج تضخم القلب أو الالتهاب الرئوي كسبب لأعراضك إذا كانت صورة الصدر بالأشعة السينية طبيعية ، فقد تحتاج إلى اختبارات أخرى.

-مخطط كهربية القلب (EKG ، ECG). يتم تسجيل النشاط الكهربائي للقلب بهذا الاختبار، ستساعد نتائج مخطط كهربية القلب في استبعاد احتمال حدوث نوبة قلبية.

اختبارات أخرى

D- ديمر. يقيس اختبار الدم هذا المادة التي يتم إطلاقها عند تفكك جلطة دموية، عادة ما تكون مستويات D-dimer عالية عند الأشخاص المصابين بالانسداد الرئوي.

-التصوير المقطعي المحوسب (CT) يمكن إجراء هذه الاختبارات للبحث عن الانسداد الرئوي أو جلطة دموية قد تسببه.

-التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن استخدام هذا الاختبار لمشاهدة الجلطات في الرئتين.

-الموجات فوق الصوتية دوبلر، يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية المنعكسة للبحث عن جلطة دموية في الأوردة الكبيرة في الساقين.

-مخطط صدى القلب يكتشف تشوهات في حجم أو وظيفة البطين الأيمن للقلب ، والتي قد تكون علامة على الانسداد الرئوي.

تصوير الأوعية الرئوية يتم إجراء هذا الاختبار الغازي فقط في حالات نادرة لتشخيص الانسداد الرئوي.