شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف العلاج النموذجى لسكر الحمل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية، إنه يمكن علاج سكر الحمل عند السيدات بشكل نموذجى وتابعت : لو النظام الغذائي والتمارين الرياضية غير كافيَيْنِ، يمكن للحامل أن تحتاج للحَقن بالأنسولين لخفض مستوى سكر الدم.​

وتابعت هيئة الدواء: يحتاج ما بين 10 - 20 % من النساء المصابات بسكري الحمل الحصول على الأنسولين للوصول إلى مستوى سكر الدم الطبيعي وذلك بعد استشارة الطبيب المعالج. ​

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وكانت نصحت هيئة الدواء المصرية المواطنين، باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة والسليمة لاستخدام الدواء منعا لحدوث أخطاء دوائية.

وقالت هيئة الدواء، الصيدلي خبير بالدواء ولدية المعلومات الكافية التي يمكن من خلالها مساعدة المريض وكذلك الفريق الطبي.

وعرفت هيئة الدواء الأخطاء الدوائية بأنها أى حدث قد يؤدى إلى استخدام غير مناسب للدواء أو الحاق ضرر بالمريض أثناء استخدام الدواء.