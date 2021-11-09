شكرا لقرائتكم خبر عن النوم فى العاشرة مساء يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الذهاب إلى النوم بين الساعة 10 مساء و11 مساء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث وجد العلماء أن هناك صلة بين أوقات النوم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، خاصة عند النساء، وأن أولئك الذين يسهرون لوقت متأخر أكثر عرضة لخطر الأمراض، بحسب موقع جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

وقالت الدراسة التى أجرتها جامعة إكستر البريطانية إن الذهاب إلى الفراش بعد منتصف الليل قد يضر بالقلب، حيث تقل احتمالية رؤية الناس لضوء الصباح، ما يؤدى إلى تعطيل ساعة الجسم الطبيعية.

وفحصت الدراسة بيانات أكثر من 88 ألف بالغ بريطانى تتراوح أعمارهم بين 43 و74 عاما وارتدى المشاركون أجهزة تعقب للمعصم لمدة أسبوع راقبت وقت نومهم واستيقاظهم، كما أجابوا على أسئلة حول أنماط حياتهم.

وتمت مقارنة ذلك بسجلاتهم الطبية على مدى خمس سنوات والتى توضح بالتفصيل حالات أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب.

ووجد البحث أن أقل معدل لمشاكل القلب كان لدى أولئك الذين ينامون بين الساعة 10 مساءً و10.59 مساءً كل ليلة.

الأشخاص الذين ذهبوا إلى الفراش بعد منتصف الليل لديهم فرصة أكبر بنسبة 25% للإصابة بمشاكل فى القلب.

وخلص البحث، الذى نُشر فى مجلة القلب الأوروبية، إلى أن تشجيع الناس على الحفاظ على وقت نوم منتظم يمكن أن يساعد فى الوقاية من حالات الإصابة بأمراض القلب "بأقل تكلفة ممكنة".

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة الدكتور ديفيد بلانز: "الجسم لديه ساعة داخلية على مدار 24 ساعة، تسمى إيقاع الساعة البيولوجية، والتى تساعد على تنظيم الأداء البدنى والعقلى وتشير النتائج إلى أن النوم المبكر أو المتأخر قد يكون أكثر عرضة لتعطيل ساعة الجسم، مع عواقب سلبية على صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضاف: "تشير دراستنا إلى أن الوقت الأمثل للنوم يكون عند نقطة محددة فى دورة الجسم التى تتكون من 24 ساعة وأن الانحرافات قد تكون ضارة بالصحة وكان الوقت الأكثر خطورة بعد منتصف الليل، ربما لأنه قد يقلل من احتمالية رؤية ضوء الصباح، ما يعيد ضبط ساعة الجسم".

ووجدت الدراسة أن العلاقة بين وقت النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب كانت أقوى بين النساء، والتي قد تكون بسبب الاختلافات الهرمونية وانقطاع الطمث.

وأضافة الدراسة أن الرجال الذين ظلوا مستيقظين بعد منتصف الليل لم يعانوا من آثار سيئة، على الرغم من أن أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش قبل الساعة العاشرة مساءً كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

وقالت الدراسة إن تشجيع الناس على النوم قبل الساعة 11 مساءً يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الملايين.