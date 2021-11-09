شكرا لقرائتكم خبر عن بالبطارية والباور بانك.. ملابس شتوية ذاتية التدفئة.. اعرف فوائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء انتشرت ملابس شتوية ذاتية التدفئة تعمل بالبطارية ويتم شحنها بالباور بانك، وتسمى "Heating clothes"، تساعدك فى الحفاظ على دفئك طوال موسم الشتاء، وفى هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية من ارتداء مثل هذه الملابس، بحسب ما نشر موقع "anseris".

صممت هذه الملابس بعنصرى تسخين من الألياف النانوية يولدان حرارة عبر مناطق الجسم، وتتميز بأنها تسخن سريعاً خلال 5-10 ثوانى، ويولدان حرارة عبر الظهر والخصر، كما تعتبر آمنة وغير ضارة، وتعمل بجهاز "باور بانك" ما يصل إلى 7 ساعات ما يساعد على الشعور بالدفء بعد شحنها بالكامل.

الفوائد الصحية لملابس التدفئة المشحونة بالبطارية

تساعد هذة الملابس فى تدفئة الجسم وتعزيز الدورة الدموية وتخفيف آلام العضلات فى الشتاء.

الحرارة تعالج ألم والتهاب المفاصل

العلاج الحرارى ليس فقط للعضلات، لكن تحفيز تدفق الدم وزيادة الدورة الدموية يزيد من نطاق الحركة ويقلل من تصلب المفاصل المؤلمة.

فوائد للرياضيين

تساعد هذه الملابس الرياضيين فى فصل الشتاء لعمل التمارين الرياضية فى درجات الحرارة الباردة، فعندما يكون الجسم باردًا، فإنه يميل إلى أن يكون بطيئًا وحساسًا وضيقًا.

- زيادة كفاءة العضلات

- زيادة المرونة ومدى الحركة

- تقليل التصلب فى العضلات والتيبس

- تقليل الحساسية

- تقليل احتمالية الإصابة أو الألم

- توفر الملابس التى تعمل بالبطارية فرصة للأشخاص الحساسين للطقس البارد ليتمكنوا من الخروج والاستمتاع بكل الأنشطة فى فصل الشتاء.