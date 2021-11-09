اكتشاف صلة بين القلق ومتلازمة القولون العصبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - تم العثور على السبب الجذري لمتلازمة القولون العصبي في ست تغييرات في الشفرة الوراثية للشخص وقد تساعد في تفسير سبب ارتباطها بالقلق، وفقاً لدراسة جديدة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

إنّ البحث، الذي نظر إلى حالة 53400 متطوعاً يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) وقاموا بمقارنتهم مع أكثر من 400 ألف شخص دون ذلك، يظهر أن ستة جينات تلعب دوراً في شخص تطوير المرض وهي: NCAM1 ، CADM2 ، PHF2/FAM120A ، DOCK9 ، CKAP2/TPTE2P3 و BAG6.

ترتبط الأربعة الأولى ب “اضطرابات المزاج والقلق” وينظر إليها في الجهاز العصبي، وفقاً للدراسة.

وجد الباحثون أنّ هناك أكثر من 50 في المائة من الارتباط بين متلازمة القولون العصبي (IBS) والقلق والعصبية والاكتئاب.

وقال المؤلف المشارك للدراسة مايلز باركس، وهو استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى أدينبروكس في كامبريدج، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية: “تظهر دراستنا أنّ هذه الحالات تشترك في أصول وراثية، مع الجينات المصابة التي قد تؤدي إلى تغيرات جسدية في الدماغ أو الخلايا العصبية التي تسبب بدورها أعراضاً في الدماغ وأعراضاً في الأمعاء”.

يؤثر اضطراب القولون العصبي على ما بين 25 و45 مليون شخصاً في الولايات المتحدة و11 في المئة من سكان العالم.

وفقاً لـ Mayo Clinic، يعد القولون العصبي “اضطراباً شائعاً” يؤثر على الأمعاء الغليظة للشخص، مع أعراض تشمل التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك.

تشير المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية، وهي مؤسسة خيرية، إلى أنّ ما يقرب من 40 في المائة من الأشخاص يعانون من حالات “خفيفة” من القولون العصبي، في حين تعتبر 35 و25 في المائة معتدلة وشديدة، على التوالي.

ومع ذلك، هناك عدد من الطرق لتحديد القولون العصبي ومع عدم وجود إجراء نهائي، يأتي التشخيص بشكل عام بعد استبعاد أسباب أخرى.

كتب الباحثون في الدراسة أنّ “الإناث تأثرن بالـ IBS أكثر من الذكور”، بنسبة 72.1 في المائة.

وأشار باركس إلى أنّ IBS لا يزال يساء فهمه وقد تم تشخيصه في بعض الأحيان بعلى أنه حالات من القلق والتوتر.

وقال الباحث لبي بي سي: “تظهر دراستنا أنّ هذه الحالات لها أصول وراثية مشتركة، مع احتمال أن تؤدي الجينات المصابة إلى تغيرات جسدية في الدماغ أو الخلايا العصبية التي تسبب بدورها أعراضاً في الدماغ وأعراض في الأمعاء”.

إنّ رابط التوريث ل IBS منخفض جداً، مع تقديرات تتراوح بين 0 و57 في المئة.

كتب المؤلفون في الدراسة: “لقد حددنا ارتباطات وراثية قابلة للتكرار للـ IBS، مما وفر رؤى بيولوجية جديدة، مع إظهار أن التوريث بشكل عام هو متواضع”.

“هناك ملاحظتان ملفتان بشكل خاص: التداخل الجيني بين IBS واضطرابات المزاج والقلق، وعدم وجود إشارات تورط الجينات المعبر عنها على وجه التحديد في الأمعاء أو تداخل الاضطرابات المعوية الأخرى.”

“تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه فيما يتعلق بالمخاطر المحددة وراثياً لـ IBS، تلعب المسارات العصبية دوراً مهيمناً.”

قد تساعد الدراسة أيضاً الأطباء والباحثين في تصميم اختبارات أفضل لفهم القولون العصبي وفي نهاية المطاف، معالجته.

تبلغ تكاليف الرعاية الصحية، إلى جانب تكاليف التوظيف غير المباشرة، لIBS ما لا يقل عن 15 مليار دولار (13 مليار يورو) سنوياً في أوروبا.

وفقاً لـ Mayo Clinic، يمكن علاج القولون العصبي بعدة طرق، بما في ذلك تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، وشرب الكثير من السوائل، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم بما يكفي حتى تشعر بالراحة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أيضاً إزالة الأطعمة عالية الغاز (مثل المشروبات الغازية أو الكحولية) أو الغلوتين أو السكريات.