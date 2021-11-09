شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الأكل الحدسى وكيف يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأكل الحدسى هو طريقة لتناول الطعام تجعلك تستجيب للجوع أو الشبع، وهو ليس نظامًا غذائيًا، بل إنه فى الواقع يتعارض مع المبادئ التقييدية للحميات وأنظمة الدايت الخاصة بإنقاص الوزن، فالأكل الحدسى هو كيف يجب أن تأكل، لذلك فهو لا يساعدك فى الواقع على إنقاص الوزن بشكل مباشر، لكنه يساعد فى تطوير عادات الأكل الشاملة من أجل تحقيق الفوائد الصحية التى يمكن أن تساعدك فى إنقاص الوزن بشكل مستدام، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

كيف يساعدك الأكل الحدسى على إنقاص الوزن؟ ارفض الدايت

ارفض أى نظام غذائى مقيد لكن اتبع نمط الغذاء الصحى الكامل، حيث إن معظم الأنظمة الغذائية مقيدة ورتيبة وتفتقر إلى الاستمرار على المدى الطويل، لكن تذكر أن كل وجباتك لن تكون مثالية ومغذية بنسبة 100%.

استجب لرغباتك

استجب لرغباتك فى تناول بعض الأطعمة من حين لآخر، فلا يمكن لطعام واحد أن يجعلك تكتسب أو تفقد الوزن، حيث إن رفض الأطعمة المفضلة لديك يمكن أن يجعلك تأكل المزيد منها فيما بعد وهذا يسبب زيادة فى وزنك.

لا تبقى جائعا

البقاء جائعًا لفترة طويلة يؤدى إلى الإفراط فى تناول الطعام والشعور بالذنب.

النظام الغذائى الصحى مهم

لا يمكن لطعام واحد تحديد حالتك الصحية العامة، إن النظام الغذائى الصحى الذى تتناوله كل يوم هو الذى يقرر صحتك ورفاهيتك، ويجب أن يتضمن جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

لا تأكل تحت الضغط الاجتماعى

توقف عن الأكل عندما تشعر بالشبع، ينتهى الأمر بالكثير منا بتناول المزيد من الطعام، وهذا يحدث عادة فى المناسبات الاجتماعية مثل الحفلات وغيرها.

استمتع بطعامك

استمتع بما تأكله، فلا تأكل الطعام أثناء التحدث فى الهاتف أو المشى أو مشاهدة وسائل التواصل الاجتماعى، خذ بعض الوقت واجلس وتناول طعامك حتى تلتفت لما تأكل وتستمتع به، فيمكن أن يساعدك ذلك فى تناول كميات أقل.

لا للأكل العاطفى

لا تجعل مشاعرك سواء فرح أو حزن أن تؤثر على عاداتك الغذائية وتدفعك لتناول المزيد من الطعام خاصة غير الصحى، بدلًا من ذلك جرب طرقًا بديلة مثل المشى أو التأمل أو شرب الماء أو الاتصال بصديق أو التنفس العميق.

حافظ على نشاطك البدنى

حافظ على نشاطك من خلال أداء بعض التمارين الرياضية ولا تجعل تفكيرك منصباً على خسارة الوزن، لكن أفعل ذلك من أجل الشعور بالقوة والحيوية والانتعاش، فعندما تتبع كل هذه القواعد يمكنك فقدان وزنك من تلقاء نفسه.