شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة وحيدة النسيلة قد تحمي ضعاف المناعة من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث أن عقاقير الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يمكن أن تحمي الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة من الإصابة بفيروس كورونا، وأوضح العلماء أنه إذا تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمكن إعطاء الأجسام المضادة وحيدة النسيلة كمجموعة من الحقن الروتينية قبل التعرض لفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكر موقع "nbc news" فإن العديد من الأمريكيين الذين يعانون من نقص المناعة، بما في ذلك الأشخاص المصابون بالسرطان واضطرابات المناعة الذاتية وزرع الأعضاء، وينتظرون بفارغ الصبر القدرة على تلقي الحقن الدورية للأجسام المضادة أحادية النسيلة طويلة المفعول.

وتشير الأبحاث إلى أن هذا يمكن أن يوفر لهم حماية كبيرة ضد كورونا والتي قد لا يوفرها التطعيم في حالاتهم.

يمكن أن تمنح إدارة الغذاء والدواء قريبًا تصريحًا طارئًا للأجسام المضادة وحيدة النسيلة من شركة الأدوية Regeneron لما يُعرف بالوقاية قبل التعرض، أو PrEP ، ضد فيروس كورونا.

إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، يمكن إعطاء علاج Regeneron كمجموعة من الحقن كل شهر إلى ثلاثة أشهر قبل التعرض المحتمل لفيروس كورونا.