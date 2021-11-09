شكرا لقرائتكم خبر عن اليويو دايت.. اعرف مخاطر فقدان الوزن واكتسابه أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليويو دايت أو نظام اليويو الغذائي ينتج عن دورة من فقدان الوزن واكتسابه ثم فقدانه مرة أخرى بما يشبه لعبة "اليويو"، حيث يتبع الكثيرون أنظمة دايت لإنقاص الوزن وبعد فقدان الوزن يعودون لاكتساب الوزن مرة أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على مخاطر فقدان الوزن ثم اكتسابه أكثر من مرة، بحسب موقع "healthshots".

ما هو نظام اليويو دايت الغذائي؟

نظام اليويو الغذائي، ينتج عن اتباع نظام غذائي لفقدان الوزن وبعد فترة يكتسب الوزن مرة أخرى، على المدى الطويل، يؤثر اتباع "اليويو دايت" على فقدان الوزن ومعدل حرق الدهون، فمع فقدان الوزن تفقد الدهون والعضلات، لكن عندما تستعيدها، تكتسب الدهون ولا تكتسب العضلات ما يؤثر على قدرة جسمك على إنقاص الوزن مرة أخرى.

مخاطر حمية اليويو دايت

عندما تفقد الوزن فجأة، تفقد العضلات، وعندما تكتسب الوزن مرة أخرى، لا يعود لأن العضلات المفقودة، تعود على شكل دهون لذا فقد عدت الآن إلى الوزن الأصلي ولكن مع نسبة دهون أعلى وتناغم ضعيف في الجسم، ولأنك فقدت العضلات واكتسبت الآن المزيد من الدهون، فإن الجسم يتباطأ ويصبح التمثيل الغذائي أمرًا صعبًا. وبالتالي، في المرة القادمة التي تريد فيها إنقاص الوزن، يصبح الأمر أكثر صعوبة حتى مع اتباع نظام غذائي قاسي.

قد ينتهي الأمر مع اليويو دايت بالتسبب في ضرر أكثر مما ينفع - في معظم الحالات يؤثر على الجهاز الهضمي، وطاقتك، وحالتك المزاجية، وشكل جسمك.