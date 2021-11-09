هذه الأشياء الـ4 تسبب آلاما في الركبة خلال ممارسة رياضة المشي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - يعد المشي شكلا رائعا من التمارين وطريقة سهلة للتخفيف من الوزن والنحافة والحفاظ على صحة القلب.

غير أنه على الرغم من الفوائد العديدة لممارسة رياضة المشي، إلا أن هناك جزءا واحدا من الجسم قد يشعر بسوء شديد عند المشي لمسافات طويلة، هو الركبتان.

أرجع عدد من الخبراء أوجاع الركبتين خلال المشي لأربعة أسباب رئيسية، وهي:

1-ارتداء الحذاء الخطأ

عند اختيار حذاء لارتدائه أثناء المشي، لا يقتصر الأمر على الجماليات بل يجب أن تضع آلام القدم في اعتبارك.

يقول جيروم عناد، دكتوراه في الطب، وجراح عظام وطبيب طب رياضي معتمد: “يمكن أن يؤدي النوع الخاطئ من الأحذية إلى تفاقم مشاكل الركبة الموجودة مسبقا”.

“على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من متلازمة الفخذ الرضفي، فيجب أن ترتدي حذاء مخصصا لوضع ركبتيك في محاذاة أفضل للمشي. من ناحية أخرى، إذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب المفاصل في الجزء الإنسي (الداخلي) من الركبة ، فيجب أن ترتدي حذاء مخصصًا للمشي، (قوس منخفض) أو يجب استخدام ملحق به دعامة جانبية لوضع ركبتيك في محاذاة أفضل للمشي”.

2-مشاكل في أقواس القدم

إذا هبطت قدميك بشكل مسطح على الأرض أثناء المشي بسبب مشاكل في أقواس القدمين، فقد تجد نفسك تعاني من آلام في الركبة تزداد سوءا بمرور الوقت.

وشرح المدرب المعتمد من ACE، تيج مينتوس، قائلا “قوس القدم مهم للغاية لأنه يوفر الثبات للقدم وبقية الجسم. عندما ينهار القوس، تفقد القدم هذا الثبات مما يضع مزيدا من الضغط على الركبة ويمكن أيضًا أن يتسبب في انحناء الركبة قليلا إلى الداخل مع ذلك، من المحتمل أن يسبب ألمًا في الجزء الأوسط من الركبة”.

3-عدم إشراك عضلات الفخذ والأرداف أثناء المشي

بينما يمكن أن يكون المشي نشاطا طائشا بالنسبة للبعض، فإن أفضل رهان لتجنب ألم الركبة هو أن تكون واعيًا بمكان وكيفية المشي. يتضمن ذلك إشراك عضلات الفخذ والأرداف أثناء الحركة لتجنب إجهاد الركبة.

ويقول مينتوس:”عضلات الألوية عبارة عن مجموعة عضلية كبيرة وقوية، ولكن إذا لم يتم إشراكها أثناء حركات الجزء السفلي من الجسم، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في المفاصل، مثل مشاكل الركبة. وبدون استخدام الألوية ، فإن الركبة ستكتسب المزيد من الوزن أو الحمل مع كل خطوة”.

4-المشي مع وجود ألم

يقوم الكثير من الأشخاص بالتحامل على بعض الآلام من أجل القيام بالمشي، إلى أن ذلك يعتبر أمرا خطيرا، قد يتسبب بتلف الركبة.

وبحسب ما قال المدرب والمعالج الحركي، كينت بروبست “فإن الألم هو علامة تحذير على وجود مشكلة ما ويجب التوقف”.