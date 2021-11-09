صحة ورشاقة

لو أنت شخص نباتى.. تعرف على قائمة مصادر البروتينات الصحية

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القاهرة - سامية سيد - اكتسبت الأنظمة الغذائية النباتية شهرة بطيئة في جميع أنحاء العالم، وتتكون من أطعمة نباتية بحتة وجميع الأطعمة القائمة على الحيوانات والألبان مستبعدة من النظام الغذائي.

تعتبر لحوم الحيوانات مصدرًا سهلاً للبروتين، ومع ذلك يجب ملاحظة أنه ليس المصدر الأساسي، على عكس الفكرة القائلة بأن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تؤدي إلى استهلاك غير كافٍ للبروتين، يمكن لمجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية أن توفر نفس القدر من البروتين الذي يوفره النظام الغذائي الحيواني.

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مصادر البروتين النباتي

فيما يلي بعض مصادر البروتين الصديقة للنباتيين وفقا لتقرير موقع "timesnownews":

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الحمص

يمكن أن يساعد هذا المصدر للبروتين النباتي في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وإدارة المستويات الصحية لكوليسترول الدم، والسيطرة على مرض السكري.

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المكسرات:

تعد المكسرات طريقة متعددة الاستخدامات لإضافة البروتين النباتي إلى النظام الغذائي، كما أنها مصدر للدهون الصحية وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات، ويمكن أن يساعد استهلاك المكسرات في إدارة الوزن ، وتعزيز الوظيفة الإدراكية ، وبناء عضلات وعظام صحية.

العدس

يمكن أن يكون العدس خيارًا غذائيًا رائعًا لنظام غذائي نباتي لأنه مصدر جيد للبروتين والألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

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بذور اليقطين

إذا كنت تبحث عن خيار وجبات خفيفة صحية وصديقة للنباتيين، تعتبر بذور اليقطين، المليئة بالمغذيات، مصدرًا رائعًا للبروتين ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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