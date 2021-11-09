شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد وجبة الإفطار للراغبين فى خفض الوزن.. تقلل الرغبة فى تناول الطعام ليلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم خاصة لو كنت تبحث عن إنقاص وزنك، وهناك أسباب تجعلك لا تفوت وجبة الإفطار، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. أسباب تجعلك لا تفوت وجبة الإفطار لو بتحاول تنقص وزنك:

الشعور بالشبع

تناول وجبة الإفطار الغنية بالألياف في الصباح يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء حتى الوجبة التالية، وهذا بدوره يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية والسكري، التي تؤدى بدورها لاكتساب الوزن.

تقلل من الرغبة بتناول الطعام في المساء

تناول وجبة إفطار مغذية وصحية وغنية بالألياف تُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الليل، لأن تناول ما لا يكفى من الطعام في الصباح يدفعك لتناول المزيد من الطعام ليلًا خاصة الكربوهيدرات.

الحصول على البروتين

تفويت وجبة الإفطار في الصباح يعني فقدان العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتين، فهو اللبنة الأساسية للحياة التي تساعد على إصلاح الخلايا التالفة وبناء العضلات.

مهمة لتنشيط عملية التمثيل الغذائي

عندما تستيقظ في الصباح، يتباطأ التمثيل الغذائي لديك بسبب الصيام ليلا طويلا أثناء النوم، ويمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى إبطاء عملية حرق الدهون، لذلك من الضروري أن تتناول شيئًا في غضون ساعة بعد الاستيقاظ.