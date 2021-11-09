شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العين الوردية وهل هى معدية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين الوردية وتسمى أيضًا التهاب الملتحمة، هي تهيج أو عدوى تصيب الملتحمة، وهو الغشاء الذي يبطن الجفن من الداخل وبياض العين، في هذا التقرير ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على معرفته عن العين الوردية وأعراض الإصابة وهل هي معدية، بحسب موقع جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية.

س: ما هي أعراض الإصابة بالعين الوردية؟

تختلف أعراض العين الوردية بناءً على سبب التهيج أو العدوى يمكن أن تشمل الأعراض:

-تلون وردي أو أحمر في إحدى العينين أو كلتيهما

-شعور قوي في إحدى العينين أو كلتيهما

-حكة وتهيج و / أو حرقان في العين

-تصريف واضح ورقيق للسائل وزيادة ذرف الدموع

-إفرازات خيطية أو سميكة ، بيضاء أو خضراء من العين

-تورم الجفون

-رؤية مشوشة

س: ما الذي يسبب العين الوردية؟

هناك عدة أسباب للعين الوردية

-البكتيريا: يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى إحدى العينين أو كلتيهما من خلال الاتصال الجسدي، أو سوء النظافة (لمس العينين بأيدٍ غير نظيفة)، أو استخدام مستحضرات التجميل أو غسول الوجه الملوث.

-الفيروسات: يمكن أن تحدث العدوى بسبب الفيروسات المصاحبة لنزلات البرد وعدوى الجهاز التنفسي العلوي.

-المواد الكيميائية: مكياج الوجه أو العين ، تلوث الهواء ، الكلور في حمامات السباحة أو المواد الكيميائية السامة الأخرى يمكن أن تسبب تهيجًا أو التهابًا في إحدى العينين أو كلتيهما.

-الحساسية: يمكن أن يكون للعيون رد فعل سلبي لمسببات الحساسية أو المهيجات مثل حبوب اللقاح والعفن وعث الغبار ومستحضرات التجميل (حتى لو كانت مضادة للحساسية أو عالية الجودة أو عضوية) أو العدسات اللاصقة والمحاليل.

س: هل العين الوردية معدية؟

يمكن أن تكون العين الوردية معدية إذا كان سببها فيروس يكون خطر الانتشار أعلى عندما يكون هناك تصريف من العين. يمكن أن يعيش الفيروس على الأسطح لمدة تصل إلى أسبوعين.