شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروبات منزلية لمكافحة أضرار تلوث الهواء.. منها عصير الموز والزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهواء الذى نستنشقه يحمل العديد من الملوثات من مصادر مختلفة بما يؤثر على صحة الرئتين والجهاز التنفسى، ويترتب على ذلك ظهور أعراض مثل ضيق في التنفس وحرقان الحلق والسعال بجانب التهابات العين وغيرها، وهناك ثلاثة مشروبات بسيطة اقترحها خبراء التغذية يمكنك صنعها في المنزل لمكافحة العدوى الناتجة عن ملوثات الهواء، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

عصير الموز

ترتبط مستويات البوتاسيوم المنخفضة بضيق التنفس، ولأن الموز يحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم، فهذا يساعد فى تقليل أعراض ضيق التنفس خاصة عند إضافة ماء جوز الهند فهو غنى أيضًا بالبوتاسيوم بجانب الزنجبيل للقضاء على ملوثات الهواء في الممرات الهوائية من أجل الوقاية من تهيج الرئتين.

لصنع العصير، قم بخلط الموز مع الزنجبيل وماء جوز الهند، ثم تناوله.



عصير الموز

عصير تفاح مع أملا

يساعد هذا المشروب في تحسين سعة الرئة ويقلل من الصفير الذى يصاحب التنفس خاصة عند الزفير، وذلك بفضل احتوائهما على مركبات الفلافونويد التى تساعد في فتح مجرى الهواء وتوقف تلف أنسجة الرئة الناتج عن الملوثات البيئية.



عصير التفاح مع فاكهة أملا

عصير أناناس بالنعناع

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يساعد على التخلص من السموم المتراكمة في الرئتين، كما يقدم النعناع مضادات الهيستامين التي تعمل كمضاد للأعراض مثل احتقان الأنف وتكوين المخاط والعطس.