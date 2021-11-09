شكرا لقرائتكم خبر عن الكيتو دايت.. 4 طرق فعالة هتساعدك فى إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحالة الكيتوزية أو الكيتونية هي حالة طبيعية تزداد فيها عملية التمثيل الغذائي، ويقوم فيها الجسم بتفكيك الأحماض التي تسمى الكيتونات لبناء خلايا الدم، هذه الكيتونات تخرج الجسم من الجسم عن طريق البول، بما يساعد الشخص على فقدان الدهون الزائدة من الجسم بعد تكسيرها، حيث تعتمد هذه الحالة على الدهون لإنتاج الطاقة بدلًا من الكربوهيدرات، ويرصد التقرير المنشور بموقع "Onlymyhealth" أفضل الطرق للدخول فى الحالة الكيتوزية بشكل أسرع لحرق الدهون.

تقليل الكربوهيدرات

يحتاج الشخص إلى تقليل تناول الكربوهيدرات بحيث يستهلك الجسم الدهون المخزنة بدلاً منها، لهذا يجب أن يتناول الشخص 20 جرامًا فقط من الكربوهيدرات يوميًا، وهذا من شأنه أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في إنقاص الوزن.

اتبع الصيام المتقطع

يصبح الصيام المتقطع خيارًا جيدًا لتقليل الوزن وكذلك تعزيز الحالة الكيتونية فى الجسم، عندما لا يأكل الشخص لفترة معينة، يضطر الجسم إلى استهلاك الدهون الموجودة لإنتاج الطاقة.

زيادة النشاط البدني

هناك معادلة بسيطة كلما زادت السعرات الحرارية التي تحرقها، زادت الحاجة إلى استهلاك المزيد من الطاقة، لذلك فإن زيادة نشاطك البدني وتكثيف التمرين يمكن أن يجعل جسمك يستخدم الدهون المخزنة في الجسم لإنتاج الطاقة.

زيادة الدهون الصحية

مع انخفاض تناول الكربوهيدرات، يحتاج الجسم إلى بديل لتعويضها وتلبية احتياجاتك الغذائية، لذلك يمكنك الحصول على بعض الدهون الصحية مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وغيرها للحفاظ على عدد السعرات الحرارية الموصى بتناولها.





استهلاك زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مفيد جدًا للصحة، فهو يعزز دخول الجسم فى الحالة الكيتونية، حيث يحتوي زيت جوز الهند بشكل أساسي على دهون ثلاثية الجليسريدات متوسطة السلسلة.