شكرا لقرائتكم خبر عن 6 عادات يومية قد تؤدي إلى الزهايمر.. ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأبحاث أن تبنى عادات نمط الحياة الصحية يمكن أن تقلل من خطر التدهور المعرفي والخرف وألزهايمر، في هذا التقرير نتعرف على6 عادات يومية يمكن أن تؤدي إلى ألزهايمر والخرف، بحسب موقع "eat this".

6 عادات يومية قد تؤدي إلى ألزهايمر

1- أنت لا تزود جسمك بالوقود بشكل صحيح

أكدت جمعية الزهايمر الأمريكية أن "تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وأعلى في الخضار والفاكهة للمساعدة في تقليل مخاطر التدهور المعرفي".

بعض الأنظمة الغذائية ، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط ​​و DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم)، قد تساهم في تقليل المخاطر للإصابة بالخرف.

2- لا تهتم بصحتك النفسية

قالت جمعية الزهايمر: "تربط بعض الدراسات تاريخًا من الاكتئاب بزيادة خطر التدهور المعرفي، لذا ابحث عن العلاج الطبي إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب أو القلق أو غيرها من مشكلات الصحة العقلية".

3- منعزل اجتماعيًا

قد يدعم التواصل الاجتماعي صحة الدماغ لذا ابحث عن أنشطة تعرفك على أصدقاء جدد أو شارك الأنشطة مع الأصدقاء والعائلة فقط.

4- لا تعتني بقلبك أو رئتيك

تشير الدلائل إلى أن عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية - السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري - تؤثر سلبًا على صحتك المعرفية ، وفقًا لجمعية الزهايمر.

5- إصابة الدماغ

يمكن أن تزيد إصابة الدماغ من خطر التدهور المعرفي والخرف ارتدِ حزام الأمان ، واستخدم خوذة عند ممارسة الرياضات التي تتطلب ركوب الدراجة ، واتخذ خطوات لمنع السقوط".

6- لا تنام بما فيه الكفاية

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بسبب حالات مثل الأرق أو انقطاع النفس النومي قد يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتفكير.