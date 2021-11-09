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القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الصدفى هو أحد أنواع التهاب المفاصل الذى يحدث لبعض مرضى الصدفية، ويمكن تخفيف أعراض هذا المرض من خلال اختيار الأطعمة الصحية التى تمنح جسمك العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، حيث يمكن للنظام الغذائي المغذي أيضًا أن يحارب التهاب المفاصل، ويعزز طاقتك، ويحافظ على وزنك تحت السيطرة، بحسب موقع "Health grade".

أطعمة تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل الصدفي

وتتشابه اللبنات الأساسية في النظام الغذائي الصحي مع الجميع، ولكن تناول الطعام بشكل صحيح مهم بشكل خاص عند الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وتناول اللحوم الخالية من الدهون باعتدال يمكن أن تحميك هذه الأطعمة معًا من أمراض القلب، والتي تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بها إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل الصدفي.

يضمن اختيار العديد من أنواع الأطعمة المختلفة حصول جسمك على جميع العناصر الغذائية الضرورية على سبيل المثال ، توفر الحبوب الكاملة الألياف، والتي ترتبط بعمر أطول، بينما توفر الأسماك الدهنية (مثل السلمون) دهونًا صحية مفيدة لصحة المفاصل.

تناول الفواكه والخضروات بألوان مختلفة كل لون يحتوي على عناصر غذائية مختلفة - مثل مضادات الأكسدة - التي تحارب الأمراض وتحمي الصحة على سبيل المثال ، يحارب اللايكوبين الموجود في الطماطم الحمراء أمراض القلب، بينما يقلل الأنثوسيانين الموجود في العنب الأرجواني من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

اختر الأطعمة المقاومة للالتهابات

ينتج الألم والتورم في مفاصلك عن الالتهاب - فقد انحرف جهاز المناعة في الجسم ثبت أن بعض الأطعمة تقلل الالتهاب وتخفيف آلام المفاصل وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة. وتشمل هذه:

الحبوب الكاملة ، مثل الأرز البني وخبز القمح الكامل ودقيق الشوفان

أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في السلمون والأسماك الأخرى والجوز والمكسرات الأخرى وزيت الزيتون

الفاكهة ، وخاصة التوت

الخضراوات وخاصة ذات اللون البرتقالي أو الأخضر

في الوقت نفسه ، تعمل الأطعمة الأخرى على تعزيز الالتهاب وقد تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل ابتعد عن أحماض أوميجا 6 الدهنية الموجودة في الأطعمة المقلية والسمن واللحوم والأطعمة الخفيفة.

أطعمة تزيد من نشاطك

يمكن أن يساعدك تناول عدة وجبات صغيرة يوميًا في التغلب على الإرهاق من خلال توفير وقود ثابت احمل معك وجبات خفيفة صحية للأوقات التي تشعر فيها بالجوع أثناء التنقل ضع في اعتبارك الجزر أو المكسرات أو العنب أو شرائح التفاح.

أثناء تناول الطعام بشكل متكرر يمكن أن يساعدك ، راقب أحجام حصصك الوزن الزائد الذي تكتسبه من الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل والمساهمة في تدهور الحالة الصحية استشر طبيبك لتحديد الوزن الأكثر صحة بالنسبة لك.

تحضير وجبات صحية

غالبًا ما تكون الأطعمة الأكثر صحة هي تلك التي تطبخها بنفسك في المنزل ، يمكنك اختيار المكونات الطازجة وتقليل الدهون المشبعة وتقديم كميات صحية