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القاهرة - سامية سيد - خل التفاح له فوائد صحية عديدة منها أنه قد يساعد في فقدان الوزن، ومن المعروف أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح يقلل دهون البطن ويزيد من تراكم الدهون في الجسم، في هذا التقرير نتعرف على فوائد خل التفاح لإنقاص الوزن وتقليل دهون البطن، بحسب موقع "NDTV".

فوائد خل التفاح للتنحيف وإنقاص الوزن

فيما يلي بعض فوائد خل التفاح التي تجعله رائعًا لفقدان الوزن:

1. مشروب منخفض السعرات الحرارية

يحتوي حوالي 100 جرام من خل التفاح على حوالي 22 سعرة حرارية ، مما يعني أنه مشروب منخفض السعرات الحرارية يمكن أن يساعد في زيادة فقدان الوزن قد يساعد إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه أول شيء في الصباح على حرق دهون البطن.

2. يساعد على منع تراكم الدهون

وفقًا للدراسة المنشورة في Bioscience ، Biotechnology and Biochemistry ، وجد أن حمض الأسيتيك ، وهو المكون الرئيسي للخل ، يثبط تراكم الدهون في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

قد يكون تناول خل التفاح يوميًا مفيدًا في الوقاية من متلازمة التمثيل الغذائي عن طريق تقليل السمنة.

3. يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة طويلة

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية السريرية أن حمض الأسيتيك الموجود في خل التفاح يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام سيساعدك هذا على تناول سعرات حرارية أقل ويؤدي إلى خسارة كيلوجرامات فعلية على الميزان.

4. يدير مستويات السكر في الدم

تشير الدراسات إلى أن خل التفاح يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم ، خاصة بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات. تعتبر مستويات السكر في الدم المستقرة مهمة لضمان فقدان وزن صحي وفعال.