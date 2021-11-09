شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات ومعادن يجب أن تتناولها يوميًا لصحة أفضل.. أبرزها الزنك وفيتامين د والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتناول الأشخاص المكملات الغذائية إذا علموا أنهم يعانون من نقص في أحد الفيتامينات بالجسم، في حين قد يتناول البعض الآخر هذه المكملات للحصول على فوائد مضادات الأكسدة والفيتامينات، لأنهم يعرفون أنهم لا يأكلون ما يكفى الفواكه والخضروات، في هذا التقرير نتعرف على 9 فيتامينات ومعادن يجب أن تتناولها يوميًا، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك".

فيتامينات ومعادن يجب أن تتناولها يوميًا

فيتامين أ

فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يعرف أيضًا باسم الريتينول. تبلغ نسبة الحمية الغذائية الموصى بها لفيتامين أ 700 ميكروجرام للنساء و 900 ميكروجرام للرجال.

يوجد فيتامين أ في العديد من منتجات الألبان والفواكه والخضروات ذات اللون الأصفر أو البرتقالي والفواكه مثل الشمام والمانجو والمشمش.

فوائد فيتامين أ:

محاربة العدوى.

صحة الرؤية.

يلعب دورًا رئيسيًا في صحة القلب والرئة والكلى.

يحافظ على صحة الجلد عن طريق محاربة السموم

يقوي العظام والأسنان.

فيتامين ب

هناك ثمانية فيتامينات ب، والتي تشكل فيتامين ب المركب توجد فيتامينات ب في الخضروات الورقية الخضراء والبروتينات الحيوانية والحبوب الكاملة.

فوائد فيتامين ب:

يحافظ على وظائف المخ والذاكرة الطبيعية.

ضروري لعملية التمثيل الغذائي الطبيعي للكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

يحسن الكوليسترول عن طريق خفض LDL (الكوليسترول الضار) وزيادة HDL (الكوليسترول الجيد).

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يقلل من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية.

ضروري لإنتاج خلايا الدم الطبيعية ووظيفة الجهاز العصبي.

فيتامين سي

فيتامين سي هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز نمو الأنسجة بشكل صحي. تبلغ نسبة الحمية الغذائية الموصى بها للرجال 90 ملليجرام و 75 ملليجرام للنساء ويمكن العثور على فيتامين سي في العديد من الفواكه والخضروات.

يساعد فيتامين سي على حماية خلاياك من أضرار الجذور الحرة كما أنها تستخدم للمساعدة في إنتاج الكولاجين في جسمك.

فوائد فيتامين سي:

قد يقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد.

يحافظ على صحة الجلد والأنسجة.

يقوي العظام والأسنان.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من نقص الحديد ، يمكن أن يساعد فيتامين سي جسمك على امتصاصه بشكل أفضل.

فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الدهون يتم تنشيطه بواسطة الأشعة فوق البنفسجية (UV) إلى جانب التعرض للشمس ، يمكن أيضًا العثور على فيتامين د في زيت كبد سمك القد والأسماك الدهنية والعصائر المدعمة والحليب والحبوب.

فوائد فيتامين د:

يؤثر على وظيفة الخلايا المناعية.

يحافظ على وظائف الجهاز العصبي.

ضروري لصحة العظام.

ينظم مستويات الدم من الكالسيوم والفوسفور.

فيتامين هـ

فوائد فيتامين هـ:

يحمي الخلايا من التلف الناتج عن السموم.

يحافظ على وظيفة العضلات.

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

فيتامين ك

فوائد فيتامين ك:

يساعد في التئام الجروح السريع.

يصنع عظام قوية.

يساعد في الحماية من أمراض القلب.

الكالسيوم

فوائد الكالسيوم:

يحسن وظيفة العضلات.

يساعد في تحقيق ضغط دم صحي.

يساعد في إفراز الهرمونات.

يساعد في الحفاظ على قوة العظام.

يساعد في الحفاظ على أسنان قوية.

يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الحديد

فوائد الحديد

يحسن وظيفة المناعة.

يوفر الطاقة.

يحسن وظائف المخ.

يحسن القدرة على التركيز.

يحمل الأكسجين في الدم.

الزنك

فوائد الزنك:

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

يحسن جهاز المناعة.

يحسن الذاكرة.

يقلل من أعراض نزلات البرد.