صحة ورشاقة

الفوائد الصحية لجوز الهند.. يقوى مناعتك ويمنع هشاشة العظام

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القاهرة - سامية سيد - جوز الهند من الأطعمة التي لها مذاق خاص، فهو يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف والكربوهيدرات، كما أنه غنى بالفيتامينات أ و ب و سى، بجانب الكالسيوم والحديد والبوتاسيوم، ويمكن استهلاك جوز الهند بعدة طرق سواء بإضافته للمشروبات أو أثناء طهي بعض الأطعمة، ويشير تقرير موقع "sites.ndtv" إلى الفوائد الصحية لاستخدام جوز الهند.

يحافظ على رطوبتك

ماء جوز الهند، يساعد هذا المشروب على التخلص من السموم فى الجسم ويمنحك الترطيب اللازم، فهو من المعروف أنه يحتوى على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية وغني بالبوتاسيوم المعروف بخصائصه فى الترطيب أفضل من شرب الماء العادي، كما أنه بديل جيد للفواكه ومشروبات الطاقة.

 

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يقوي المناعة

يحتوي جوز الهند على بنية من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة ما يجعله سهل الهضم، ويوفر طاقة فورية للجسم، وكونه غنيًا بفيتامين C، فإن جوز الهند يساعد في تعزيز الجهاز المناعى للجسم بما يساعد فى مقاومة العدوى والأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية.

يمنع هشاشة العظام

هشاشة العظام هي مرض عظمي مرتبط بالعمر، حيث تصبح العظام ضعيفة وهشة وأقل كثافة مع كبار السن، وتساعد المركبات المضادة للأكسدة في زيت جوز الهند في الحفاظ على بنية العظام ومنع فقدانها بسبب التغيرات الهرمونية.

 

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إدارة ضغط الدم

يحتوي ماء جوز الهند على العديد من الفوائد الوقائية للقلب والتي تقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية وتحافظ على مستويات الكولسترول تحت السيطرة، كما يحتوي على كمية عالية من البوتاسيوم الذي ثبت أنه يخفض ضغط الدم عن طريق مقاومة وموازنة الآثار السلبية للملح.

يساعد فى إنقاص الوزن

ماء جوز الهند غني بالعناصر الغذائية، وبالتالي فهو يحافظ على رطوبتك ويمنحك شعورًا بالشبع لفترات طويلة، كما أن له تأثيرات قوية على عملية التمثيل الغذائي مما يساعد على إنقاص الوزن، بجانب أنه منخفض السعرات الحرارية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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