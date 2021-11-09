شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تكون رؤيتي ضبابية بعد الأكل؟ حالة مرضية أم عرض مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تكون الرؤية الضبابية بعد تنازل الطعام أمر مزعج، ولكنها عادة ما تكون مؤقتة، والأكثر شيوعًا أن الرؤية الضبابية بعد تناول الطعام هي أحد الأعراض المبكرة لمرض السكري، ويحدث ذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يمكن أن يسبب تورمًا داخل عدسات العين.

ووفقًا لتقرير موقع "healthline"، تعد الرؤية غير الواضحة المتكررة بعد الوجبات علامة على أنه يجب عليك تحديد موعد مع الطبيب، فيمكن أن يؤدي التحكم في نسبة السكر في الدم إلى توقف الرؤية الباهتة بعد تناول الطعام.

كيف يمكن أن يسبب مرض السكري عدم وضوح الرؤية؟

يؤثر مرض السكري على كيفية إدارة جسمك لسكر الدم، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة في نسبة السكر في الدم بعد الانتهاء من الوجبة، قد لا يبدو هذا مرتبطًا برؤيتك، ولكن هناك بالفعل رابط مباشر.

يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى انتقال السوائل إلى عينيك، مما قد يؤدي إلى تورم العدسات، يغير التورم شكل عينيك، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية مؤقتًا، ستعود رؤيتك إلى طبيعتها عندما يعود سكر الدم لديك.

من المرجح أن تؤدي بعض الأطعمة إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وتؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، بشكل عام ، تشتمل هذه الأطعمة على نسبة عالية جدًا من الكربوهيدرات، تشمل الأمثلة الشائعة ما يلي:

البطاطس بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك البطاطس المقلية.

معكرونة بالدقيق الأبيض

أرز أبيض

معظم الحبوب

معظم الوجبات السريعة

قطع الحلوى والمخبوزات المعبأة

المشروبات عالية السكر

عصير فواكه

يمكن أن تؤدي طريقة تناول الطعام أيضًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي تخطي وجبة الإفطار والانتظار حتى وقت متأخر من اليوم لتناول الطعام إلى زيادة نسبة السكر في الدم، يمكن أن تساعد إدارة مرض السكري بشكل صحيح في تقليل نوبات عدم وضوح الرؤية بعد تناول الطعام.

ما الذي قد يتسبب أيضًا في رؤية ضبابية؟

هناك العديد من الأسباب الشائعة الأخرى لتشوش الرؤية، بعضها طفيف وسيختفي من تلقاء نفسه، تتضمن بعض الأسباب الأخرى لتشوش الرؤية ما يلي: