شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لخفض الدهون والكوليسترول من نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح نظامنا الغذائي مؤخراً مليئاً بالأطعمة الدهنية والسكرية والأغذية المعبأة والمعالجة، لكن يمكنك دائمًا اتباع أسلوب حياة صحي من خلال إجراء تغييرات تدريجية، حيث يعتبر فقدان الوزن وانخفاض الكوليسترول من علامات تحسن صحة القلب والخطوات الصغيرة التي تتخذها اليوم للسيطرة على وزنك والكوليسترول، يمكن أن تساعدك لحياة صحية أفضل، في هذا التقرير 5 نصائح لخفض الدهون والكوليسترول من نظامك الغذائي، بحسب موقع "NDTV".

5 نصائح لخفض الدهون والكوليسترول من نظامك الغذائي

1-استخدام الحليب منزوع الدسم أو قليل الدسم أو منتجات الألبان

قالت العديد من الدراسات أن الحليب كامل الدسم أو منتجات الألبان قد لا تكون أفضل رهان لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن فهى قد تحتوي على نسبة عالية من البروتين كما أنها أيضًا تحفز الوزن.

الحليب منزوع الدسم هو بديل رائع لخسارة الوزن والحليب الخالي من الدسم هو الحليب الذي أزيل منه كل القشطة؛ محتواها من الدهون 0.1 % يمكنك شربه أو تناوله مع الحبوب أو مزجه في العصائر.

2-اختر قطع اللحم الخالية من الدهون:

التزم بقطع اللحوم الخالية من الدهون ومن الجيد التقليل من تناول اللحوم الحمراء واختيار اللحوم الخالية من الدهون مثل الدواجن أو الأسماك ، نظرًا لقيمتها العالية من البروتين وقلة الدهون ومحتوى الكوليسترول السئ.

تأكد من أن وجبتك متوازنة استكمل وجبتك القائمة على اللحوم بحبوب والخضروات لمضادات الأكسدة الصحية.

3. استخدام الزيت النباتي أو زيت الفول السوداني بدلاً من السمن أو الزيت المكرر أو المارجرين:

إن تحضير الطعام يحدد عدد السعرات الحرارية النهائية له يؤدي طهي طعامك في السمن أو الزيت المكرر إلى تحفيز الدهون المشبعة غير الضرورية في طعامك والتي يمكن أن تسد الشرايين وتزيد أيضًا من مستويات الكوليسترول السئ ، مع زيادة خطر زيادة الوزن.

4. قلل من استخدام صفار البيض

يقال إن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول يمكن للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول اختيار وجبة بدون صفار البيض. يعتقد الكثير من الناس أن صفار البيض يؤدي إلى التسمين إنه ليس محفزًا للدهون لكنه مليئ بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامين د والكولين لذلك ، تعلم كيفية تحقيق التوازن.

5. تناول المزيد من البروتين والألياف:

حاول دمج العديد من البروتينات والخضروات الغنية بالألياف والمكسرات والفواكه وما إلى ذلك في نظامك الغذائي.

يساعد كل من البروتين والألياف في إحداث الشعور بالشبع ، حيث يستغرق هضمهما بعض الوقت ، مما يضفي مزيدًا من الشعور بالامتلاء. تعد الخضروات والحبوب والفواكه الموسمية والمكسرات بعض المصادر الرائعة للبروتين التي يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي.