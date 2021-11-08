شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة التي تقلل من مخاطر الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتباع نظام غذائي صحي سيفيد عقلك وقلبك وخصرك، ولكن إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر، فإن أفضل مكان للبدء هو تحسين نظامك الغذائي، ووفقًا لتقرير موقع " express"، يمكن للتغييرات البسيطة في عاداتك الغذائية أن يكون لها تأثير كبير على صحتك.

في حين لا يوجد علاج للخرف ، قالت جمعية الزهايمر إن تأخير ظهور المرض لمدة خمس سنوات فقط يمكن أن يخفض عدد الوفيات المرتبطة بالخرف إلى النصف.

كشفت الأبحاث عن أن النظام الغذائي غير الصحي وخيارات نمط الحياة يمكن أن تعرضك لخطر أكبر للإصابة بالخرف، لذلك قد يكون الوقت قد حان لبدء اتباع نظام غذائي صديق للخرف.

يرجع الفضل في نظام مايند الغذائي (نظام البحر الأبيض المتوسط-داش للتدخل في تأخير التنكس العصبي) إلى تأخير بداية تدهور الدماغ، يجمع هذا النظام الغذائي بين نهجين مرحب بهما: حمية البحر الأبيض المتوسط ​​والنهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH).

يركز هذا النظام الغذائي على تناول الأطعمة الطبيعية غير المصنعة والمصادر الصحية للدهون مع الحد من تناول الملح.

ما هي الحبوب الكاملة؟

تحصل الحبوب الكاملة على الاسم نفسه لأنها تحتوي على كل جزء من الحبوب، على عكس الحبوب المكررة ، التي عادة ما تزيل النخالة والبذرة ، فإن الحبوب الكاملة سليمة وبالتالي فهي تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية.

الأجزاء الثلاثة التي تتكون منها الحبوب الكاملة هي:

النخالة: الطبقة الخارجية الغنية بالألياف

السويداء: الجزء الداخلي الغني بالنشا

جرثومة: الجزء الغني بالمغذيات في المنتصف

تحتوي الحبوب الكاملة المختلفة على عناصر غذائية مختلفة ، ولكن الحبوب الكاملة بشكل عام غنية بالألياف والمعادن والدهون الصحية للقلب.

وفقًا لنظام مايند الغذائي ، يجب تناول الحبوب الكاملة ثلاث مرات في اليوم، كما يدعو نظام مايند الغذائي إلى تناول الكثير من الخضروات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك وزيت الزيتون.

بالإضافة إلى مكانتها في نظام غذائي صديق للخرف ، ترتبط الحبوب الكاملة أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 والسمنة.

ما هي الحبوب الكاملة التي يمكنك أن تأكلها؟

الأطعمة التالية هي جميع أنواع الحبوب الكاملة التي يمكنك إضافتها إلى أي وجبة:

القمح الكامل، بما في ذلك القمح الصلب

أرز بني

الشعير

الذرة

الشوفان

الكينوا