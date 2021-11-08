شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. مكونات طبيعية لعلاج مشاكل البشرة فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد في منزلك وعلى رف المطبخ العديد من المكونات للعناية بالبشرة في فصل الشتاء، من حل سريع إلى علاجات طويلة الأمد، لا تحتاج إلى البحث عن المطبخ لتلبية احتياجات الجمال.

من العسل إلى الزبادي إلى عصير الليمون والمزيد، تحتوى خزانة مطبخك على العديد من الحلول لجميع مشاكل بشرتك، العسل، على سبيل المثال، هو أحد أقوى المرطبات الطبيعية، فجميع خصائص العسل تجعله مكونًا طبيعيًا للتجميل، ويناسب جميع أنواع البشرة ويغذي البشرة عند استخدامه خارجيًا، وفقا لتقرير موقع "healthline".

للبشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة، ضعي العسل يوميًا واغسليه بالماء العادي بعد 20 دقيقة، للبشرة الجافة، يمكنك أيضًا مزج نصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة صغيرة من مسحوق الحليب المجفف، يخلط في عجينة ويوضع على الوجه، ويغسل بعد 20 دقيقة.

للبشرة الدهنية

تعاني البشرة الدهنية أيضًا من الجفاف في الشتاء، خذ 100 مل من ماء الورد ونصف ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون، يخلط ويهز جيدًا ويوضع في برطمان في الثلاجة، يوضع على الوجه ويغسل بالماء العادي بعد 15 دقيقة.

الزبادي

الزبادي يغذي البشرة ويعيد توازن درجة الحموضة في الجلد، فهو يخفف من الجفاف ويزيل السمرة، كما أن له تأثير علاجي على حب الشباب.

خذ ملعقتين صغيرتين من الزبادي وأضف القليل من الكركم، يخلط ويوضع على الوجه، ويغسل بعد 20 دقيقة، يعد الكركم مطهر طبيعي وله تأثير مضاد للالتهابات، كما يساعد على تنعيم البشرة وتفتيح لون البشرة على مدار فترة زمنية.

للبشرة العادية إلى الجافة

الأفوكادو مفيد للغاية للبشرة، حيث يحتوى على الفيتامينات والأحماض الدهنية التي تغذي الجلد وتحسن نسيج الجلد، كما يغذي زيت الزيتون البشرة ويوفر لها المطريات في الشتاء، كما يعيد اللبن الرائب توازن الأس الهيدروجيني الطبيعي والعسل يرطب البشرة.

اخلطي ثمرة أفوكادو ناضجة مع ملعقة صغيرة من كل من زيت الزيتون واللبن الرائب والعسل، يوضع على الوجه ويترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة. يغسل.

نظف الجلد بالجزر واللفت

الجزر غني بفيتامين أ، بينما اللفت مطهر قوي لها تأثير مهدئ على البشرة، ما يجعلها ناعمة وسلسة ونضرة، يمكن استخدامه لتهدئة البشرة الجافة والحساسة.