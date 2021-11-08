شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الإصابة بعدوى الرئة.. أبرزها السعال المستمر وضيق فى التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد الالتهاب الرئوى أحد أكثر أنواع عدوى الرئة شيوعًا، والذي يسببه فيروس أو بكتيريا وأحيانًا فطريات، ويمكن أن ينتقل من عدوى خفيفة إلى مشاكل مهددة للحياة، لذلك من المهم معرفة كل شيء عن علامات وأعراض عدوى الرئة، وطرق علاجها على الفور، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. علامات وأعراض عدوى الرئة:

- السعال المستمر المصحوب بمخاط كثيف

قد يسعل الشخص المصاب بعدوى الرئة باستمرار، ما يساعده على التخلص من المخاط الناتج عن التهاب الشعب الهوائية والرئتين، تؤدي أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي إلى السعال الذي قد يكون مصحوبًا بمخاط كثيف يتراوح من اللون الرمادي الصافي إلى الأصفر والأخضر والأبيض، وفي بعض الأحيان، قد يحمل المخاط الدم، وقد يستمر هذا النوع من السعال لعدة أسابيع.



السعال المستمر

- يمكن أن يسبب ضيق التنفس وألم شديد في الصدر

يعانى الشخص المصاب بعدوى الرئة من صعوبة في التنفس وأحيانًا قد يكون مصحوبًا بوخز فى الصدر، بجانب أن عدوى الرئة، يمكن أن تكون علامة على العديد من الأمراض الخطيرة الأخرى بما في ذلك النوبة القلبية، ولهذا من المهم تشخيصه في الوقت المناسب.



ضيق التنفس

- قد تعاني من صفير عند التنفس

عندما تكون مصابًا بعدوى في الرئة، يضيق مجرى الهواء بسبب الالتهاب، ما ينتج عنه حدوث صفير عند التنفس، وهو صوت صفير عالي النبرة عند الزفير.

- قد تصاحب التهابات الرئة حمى وقشعريرة وإرهاق

يمكن لأي شكل من أشكال العدوى أن يسبب التهابًا خطيرًا في الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، وهو الحال مع التهابات الرئة، فقد تصاحبها حمى وقشعريرة وإرهاق، وهو يشير إلى أن جسمك يحاول محاربة العدوى.



ادوية لعلاج عدوى الرئة

علاج عدوى الرئة

قد يصف الأطباء المضادات الحيوية لعلاج عدوى الرئة البكتيرية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن علاج التهابات الرئة التي تسببها الفطريات بمساعدة الأدوية المضادة للفطريات، ومع ذلك، قد لا تساعد هذه في حالة العدوى التي يسببها الفيروس، حيث يتعين عليك الانتظار حتى يقاوم جسمك العدوى من تلقاء نفسه.

العلاجات المنزلية لعلاج التهابات الرئة

- اشرب الكثير من الماء والسوائل

- الحصول على الكثير من الراحة

- تأكد من اتباع نظام غذائي صحي

- استخدم جهاز استنشاق البخار

- تناول مشروبات دافئة