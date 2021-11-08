شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الأطفال.. خطة غذائية لمحاربة السمنة عند طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك القيام بالكثير من الأشياء لمساعدة طفلك على تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه، حيث يعد الحفاظ على النشاط واستهلاك الأطعمة والمشروبات المغذية أمرًا بالغ الأهمية لصحة طفلك، في هذا التقرير نتعرف على خطة غذائية لمحاربة السمنة عند طفلك وطرق اتباع ريجيم للأطفال، بحسب موقع "Health shot".



السمنة

ومن المرجح أن يحمل الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن وزنًا زائدًا في مرحلة البلوغ كما أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مثل أمراض القلب وأنواع معينة من السرطان.

طرق لمساعدة طفلك في تطوير عادات صحية

تبني عادات الأكل الصحية من قبل الأسرة بأكملها، حيث تتشكل العادات الصحية في المنزل ومن الأسهل الوقاية من السمنة لدى الأطفال وعلاجها إذا التزمت الأسرة بأكملها بنظام غذائي صحي.

سيكون من الأسهل أيضًا على الطفل الذي يعاني من زيادة الوزن أو السمنة إجراء تغييرات طويلة المدى، إذا كانت العائلة بأكملها معنية يُعرف هذا أيضًا باسم تقديم مثال جيد.

ناقش مع طفلك ما يعنيه أن تكون بصحة جيدة وكيفية اتخاذ خيارات صحية تحدث عن كيف يمكن للأنشطة البدنية ، بالإضافة إلى أطعمة ومشروبات معينة ، أن تساعد أجسامهم على أن تصبح أقوى وأكثر صحة، يجب أن يمارس الأطفال نشاطًا بدنيًا لمدة ساعة على الأقل يوميًا وتقييد وقت الشاشة (أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون والأجهزة المحمولة) خارج المدرسة بما لا يزيد عن ساعتين في اليوم.

تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من حيث تربط بعض الدراسات الوزن الزائد في الأطفال والكبار لقلة النوم.

طرق لتحسين عادات الأكل لدى طفلك لمحاربة السمنة

بصرف النظر عن استهلاك عدد أقل من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة ذات السعرات الحرارية العالية والدهون العالية والسكر والملح العالي، يمكنك تشجيع طفلك على تناول طعام صحي أكثر من خلال توفير هذه الخيارات بشكل متكرر:

-الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مثل الأرز البني بدلاً من اللحوم عالية الدهون ، اختر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والمأكولات البحرية والفاصوليا والبازلاء ومنتجات الصويا والبيض ، بدلاً من الحليب كامل الدسم أو الكريمة ، اختر الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.

منتجات الألبان أو بدائل الحليب مثل مشروبات الصويا التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين D المضافين ، بدلاً من اللبن المخفوق أو الآيس كريم ، جرب عصائر الفاكهة والخضروات المصنوعة من الزبادي الخالي من الدسم أو قليل الدسم ، ويجب التحكم في أحجام الأحجام.

يمكن أن تؤدي الكميات المفرطة من أي شيء إلى زيادة الوزن يجب استخدام أطباق أصغر للتحكم في الكميات.

يمكن أيضًا تقليل أحجام الحصص عن طريق طلب طلبات أصغر عند تناول الطعام بالخارج يجب قراءة ملصقات الطعام بعناية.

قد تكشف هذه أيضًا معلومات حول السعرات الحرارية والمكونات وأحجام الحصص ، يجب تجنب المشروبات الغازية والسكرية بأي ثمن.

بدلًا من ذلك ، قدمي للطفل الماء الفوار مع قليل من الليمون أو عصير الفاكهة.