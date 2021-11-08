شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لممارسة الرياضة في فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد لا يكون من السهل القيام بتمارين روتينية منتظمة عندما يكون كل ما تريده هو الاسترخاء في السرير من أجل الدفء والراحة، إذا كانت مخاوف المستقبل تشغل ذهنك وتعطيك صعوبة في العثور على الدافع للاستمرار، فقد تساعدك النصائح التالية في روتين لياقتك بكفاءة.

نصائح للتمارين الشتوية

فيما يلي ووفقًا لتقرير موقع "everydayhealth"، بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على لياقتك خلال فصل الشتاء هذا:

ارتد ملابس كافية لتدفئة جسمك

إذا كان روتين التمرين الخاص بك يتضمن أنشطة خارجية، فتأكد من أن جسمك مستعد جيدًا لذلك، الخطأ الشائع الذي يرتكبه الناس هو عدم ارتداء طبقات كافية على افتراض أن التمارين ستدفئ الجسم بشكل طبيعي، ومع ذلك ، يمكن أن يصبح هذا الأمر خطيرًا لأنه قد يعرض الجسم لخطر انخفاض حرارة الجسم وقضمة الصقيع، لذا تذكر ارتداء الملابس المناسبة والقفازات والجوارب والأحذية والقبعات وواقيات الأذن.

لا تنس شرب الماء

سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء، من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم بغض النظر عن الموسم، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الإرهاق والغثيان والصداع وغيرها من المضايقات التي تؤثر على مستوى الكفاءة والقدرة على التحمل أثناء التمرين، هذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير مجدية.

راقب ما تأكله

الاستهلاك الزائد للسكر والملح والمواد المصنعة يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير صحية للجسم، لذا راقب جيداً ما تأكله وانتبه للمقدار.

خطط لتمرينك

العواصف الثلجية والرياح والضباب وغيرها من الظروف الجوية شائعة خلال فصل الشتاء، وغالبًا ما يتم تقييد الأنشطة الخارجية خلال هذه الظروف لأغراض السلامة، لذا راقب توقعات الطقس وخطط للتمرين وفقًا لذلك لضمان ممارسة سلسة وفعالة.

انتبه لصحتك

إذا كنت تعاني من حالات صحية مزمنة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومضاعفات صحية أخرى يمكن أن يسببها البرد، فتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتجنب حدوث أي حدث غير مسبوق.