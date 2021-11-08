شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الزبادى لمرضى السكرى.. يُخفض الكولسترول ويحمى من الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن البروبيوتيك وهو نوع من البكتيريا النافعة موجودة فى جسم الإنسان وبعض الأطعمة، وله العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك التحكم في مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكرى أو تقليل مخاطر هذه الحالة، ويوضح التقرير المنشور بموقع "Boldsky"، العلاقة بين الزبادي الغنى بالبروبيوتيك ومرض السكري.

يعتبر الزبادي مصدرًا رائعًا للبروتين ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن بعض العناصر الغذائية الحيوية فى الزبادى تشمل، والبروتين، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والفوسفور، والبوتاسيو، والصوديوم، وفيتامينات أساسية أخرى مثل هـ ود وك.

فوائد الزبادى لمرضى السكرى:

انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم

أظهرت دراسة أن ارتفاع استهلاك الزبادي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، ولكن يشترط تناول الزبادى غير المحلى أو المضاف إليه سكريات صناعية لتحقيق أقصى فائدة منه.

يقلل الالتهاب

الزبادي له خصائص مضادة للالتهابات، حيث يمكن أن يساعد البروبيوتيك فى الزبادى في تقليل التهاب البنكرياس، بما يُقلل من احتمالية إتلاف خلايا البنكرياس ومقاومة الأنسولين.

يخفض مستويات الكولسترول

يرتبط مرض السكري بارتفاع مستويات الكولسترول بسبب الخلايا الدهنية المقاومة للأنسولين التي تمنع استقلاب الجلوكوز وتزيد من مستويات الدهون في الجسم، لذلك فإن البروبيوتيك الموجود فى الزبادى يساعد على خفض مستويات الكولسترول لدى مرضى السكرى والوقاية منه أيضًا.

يحسن حالة مضادات الأكسدة

يلعب الإجهاد التأكسدي دورًا مهمًا في التسبب في مرض السكري وتطوره، وأشارت إحدى الدراسات إلى التأثيرات المضادة للأكسدة فى الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي، والتى من شأنها محاربة التأثير الضار للجذور الحرة لدى مرضى السكرى.

يحمى من مرض السكري

استهلاك الزبادي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 14% وفقًا لإحدى الدراسات، يمكن أن تساعد تأثيرات البروبيوتيك فى الزبادي في تعديل التمثيل الغذائي بما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري لدى البالغين الأصحاء وكبار السن.