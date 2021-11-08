شكرا لقرائتكم خبر عن شاكة إنك حامل.. تأخر الدورة الشهرية أول العلامات والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر الدورة الشهرية يعد علامة من علامات الحمل، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تتأخر الدورة الشهرية قبل أم تعرفين أنكي حامل؟.. يجيب عن هذا السؤال التقرير المنشور عبر موقع " medicinenet"، والذي أكد أن الدورة طبيعية تنزل ما بين 24 إلى 38 يومًا، وعندما تتأخر عند المرأة سبعة أيام فقد تكون حامل.

أشار التقرير، إلى أن الدورة الشهرية هي الفترة من اليوم الأول لدورتك الشهرية إلى اليوم السابق لبدء الدورة التالية، ويكون متوسط ​​الدورة هو 28 يومًا ، بنمط يشبه ما يلي:

-اليوم الأول: تتفكك الأنسجة المبطنة للرحم وتترك جسمك عبر المهبل، وهذا النزيف هو دورتك الشهرية ، ويستمر من 4 إلى 8 أيام لمعظم النساء.

-اليوم الثامن: تبدأ بطانة الرحم بالتراكم مرة أخرى لتكون جاهزة لتغذية البويضة الملقحة، ويقوم جسمك بذلك كل شهر للاستعداد للحمل المحتمل.

-اليوم 14، يتم تحرير البويضة من مبيضك في عملية تعرف باسم الإباضة، و من المرجح أن تحملي خلال هذه الفترة.

-الأيام 15 إلى 24 ، تنتقل البويضة عبر قناة فالوب باتجاه الرحم، وإذا انضمت البويضة إلى حيوان منوي ، فإن البويضة المخصبة سوف تلتصق ببطانة الرحم، وهذا ما يسمى بالزرع وهي اللحظة التي يبدأ فيها الحمل.

-اليوم 24 ، إذا لم تلتصق البويضة بالحيوان المنوي ، فإنها تبدأ في التفكك، وتنخفض مستويات الهرمون لديك ، مما يشير إلى أن الرحم لن يحتاج إلى دعم الحمل هذا الشهر.

وعند التعرض لتأخر الدورة الشهرية ، تظهر بعض الأعراض التي قد تكون دليل علي الحمل، ومنها:

- التعب، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى ينتج الجسم كميات كبيرة من هرمون يسمى البروجسترون، و هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالنعاس، حتى خلال الأسبوع الأول بعد الحمل ، قد تشعرين بالتعب أكثر من المعتاد.

-الإكتشاف، يعتبر نزيف الانغراس من أولى علامات الحمل، حيث إنه نزيف خفيف جدًا غالبًا ما يسمى بـ"البقع" ، يحدث نتيجة زرع البويضة الملقحة (الالتصاق) بجدار الرحم. عادة ما يكون الانغراس من 6 إلى 12 يومًا بعد الحمل .

- تغييرات الثدي، قد تلاحظين تغيرات في ثدييك في وقت مبكر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الحمل، و قد يتورم ثدياك ويصبحان مؤلمين عند اللمس.

- الصداع، يمكن أن يؤدي الارتفاع السريع في الهرمونات وتدفق الدم أثناء الحمل إلى صداع خفيف حتى قبل غياب الدورة الشهرية.