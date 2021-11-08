شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُعزز الطماطم المناعة بشدة في موسم نزلات البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى أخصائيين التغذية وتدعى، ناتاليا كروجلوفا، عن فوائد الطماطم لتعزيز المناعة خاصة في الموسم الحالي، حيث تتفشى نزلات البرد والأنفلونزا بجانب وباء كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء نوفوستي.

وتحمل الطماطم العديد من الفوائد الصحية، فهى لا تضف مجرد مذاقًا رائعًا للعديد من وصفات الطعام بل تضف أيضًا مزيجًا من العناصر الغذائية المفيدة للصحة.

الطماطم، تحتوي على مزيج من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، بما في ذلك مضادات الأكسدة القوية واللايكوبين، القادر على تنشيط الخلايا المناعية.

يعتبر اللايكوبين أحد مضادات الأكسدة القوية ومهم جدًا للجسم، فهو يحمي الجسم من أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، كما ينشط خلايا الدفاع المناعي.



الطماطم

وبفضل التركيبة الفريدة للطماطم، فهى تعتبر مفيدة لصحة العينين والجلد والشعر والأظافر، كما تحتوي الطماطم على فيتامين سي، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، وبيتا كاروتين وفيتامين أ، الذي يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة البشرة والشعر والأظافر.

ويُفضل بعض الناس تناول عصير الطماطم، فهو أيضًا مفيد لإنقاص الوزن بفعالية، كما يُعزز المناعة، كما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يساعد في تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر وتقليل الالتهاب ويزيد من إنتاج الهرمونات، التي قد تكون مستوياتها المنخفضة هي السبب الرئيسي لتحفيز مرض السكري الناجم عن السمنة.