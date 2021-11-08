شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل تكشف الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللوكيميا هو سرطان يصيب خلايا الدم البيضاء، قد يشتبه طبيبك في إصابتك بسرطان الدم بسبب الأعراض التي تعاني منها وفحصك البدني لكن، ستحتاج إلى بعض الاختبارات لتأكيد التشخيص، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز التحاليل التي تكشف الإصابة باللوكيميا أو سرطان الدم، بحسب موقع "healthgrades".

تحاليل تكشف الإصابة باللوكيميا أو سرطان الدم

الفحص البدني والأعراض

يسألك طبيبك عن الأعراض هل عانيت من حمى أو قشعريرة أو عدوى متكررة أو نزيف هل تعبت أكثر من المعتاد؟ فقد الوزن؟ هل تعاني من التعرق الليلي أو آلام العظام؟ بعد ذلك ، أثناء الفحص البدني، سيبحث طبيبك عن علامات معينة. وتشمل هذه الكدمات وتضخم العقد الليمفاوية والبقع الحمراء تحت الجلد ونزيف اللثة وتضخم الطحال أو الكبد.

تحاليل الدم

يؤثر اللوكيميا على خلايا الدم البيضاء غير الناضجة هذه هي خلايا الدم التي تتطور للتو يتسبب في تكاثرها داخل المركز الإسفنجي لعظامك، والذي يسمى نخاع العظم.

تتكاثر خلايا سرطان الدم بشكل أسرع من خلايا الدم الأخرى التي تتطور أيضًا. يمكن لخلايا اللوكيميا أن تزاحم الخلايا الأخرى وتسبب تغيرات في الدم.

تشمل اختبارات الدم التي قد تخضع لها ما يلي:

-تعداد الدم الكامل (CBC). يتحقق هذا الاختبار من عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء وخلايا التخثر التي تسمى الصفائح الدموية. قد يتسبب اللوكيميا في ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.

-مسحة محيطية. يتضمن هذا الاختبار فحص خلايا الدم لديك تحت المجهر تبدو خلايا اللوكيميا غير طبيعية.

اختبارات نخاع العظام

نخاع العظام هو المكان الذي يبدأ منه اللوكيميا. يتضمن اختبار نخاع العظم وضع إبرة في مركز العظم لإزالة الخلايا أو قطعة صغيرة من نخاع العظم. عادةً ما يستخدم الأطباء عظم الورك لإجراء هذا الاختبار.

يساعد اختبار نخاع العظام في الكشف عن نوع سرطان الدم ومدى تقدمه

اختبار الكروموسوم

الكروموسومات عبارة عن حزم DNA داخل خلاياك يمكن للأطباء استخدام اختبار الكروموسوم على خلايا الدم أو خلايا نخاع العظام للبحث عن التغيرات التي تحدث مع بعض أنواع سرطان الدم يساعد هذا الاختبار الأطباء أيضًا في التعرف على نوع سرطان الدم وكيف يمكن أن يستجيب للعلاج.