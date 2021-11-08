شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: متحور هيهي مجرد شائعة من وسائل التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عبد الناصر أبو بكر مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، إن هناك عددًا من التحورات ظهرت العام الماضى، موضحًا أن هناك شائعات أطلقت وجود متحور جديد سمى متحور هيهي، موضحًا أننا نواصل العمل مع بقية الدول ولم نرَ حتى الآن تحورًا جديدًا، والصحة العالمية هى التى تطلق الاسم على التحور الجديد إذا ظهر.

وأكد، أن تحور هيهي هو شاعة من مواقع التواصل الاجتماعى، وتوصى المنظمة بتعزيز الترصد والتحقق من سريان التحورات الموجودة بالفعل، وحتى الآن لم نسمع عن تحور جديد يطلق عليه هيهي.

وأضاف، نحن نعزز مسالة التقليح بلقاح الأنفلونزا ، ومن 2020 الى 2021 فان موسم الأنفلونزا ينخفض ولكن لابد أن نراعى أصحاب الأمراض المزمنة وأيضًا كبار السن والأطفال من أصحاب المناعة الضعيفة يجب أن يتلقوا لقاح الأنفلونزا .