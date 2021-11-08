شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات منزلية بسيطة للعدوى الفطرية.. منها خل التفاح والكركم وزيت جوز الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الكثير من الناس من الالتهابات الفطرية مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وقد يكون السبب فى ذلك سوء النظافة أو الرطوبة أو المناخ الدافئ وغيرها من الأسباب المحتملة للعدوى الفطرية، ولعل الطفح الجلدي الناتج عن الحفاض بالنسبة للأطفال، وقدم الرياضي، وحكة اللعب، ومرض القلاع الفموي وغيرها أحد أشكال العدوى الفطرية الشائعة، ويقدم التقرير المنشور بموقع "onlymyhealth" مجموعة من العلاجات المنزلية الفعالة للعدوى الفطرية.

تناول الزبادي والبروبيوتيك

يحتوي الزبادي وغيره من البروبيوتيك على كمية كبيرة من البكتيريا الجيدة التي تساعد على درء العديد من الالتهابات الفطرية، فهى تعمل على مقاومة الميكروبات التي تسبب هذه العدوى.



الزبادي

غسل المنطقة المصابة بالماء والصابون يجب الحرص على تنظيف المنطقة المصابة بالعدوى الفطرية عن طريق غسلها مرتين يوميًا بالماء والصابون قبل تطبيق أي علاجات منزلية أو أي دواء آخر، من أجل تنظيفها وتطهيرها.خل التفاح

خل التفاح له خصائص مضادة للفطريات، ويمكنك استخدامه لعلاج العدوى الفطرية عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع الماء الدافئ وباستخدام كرة قطنية نقوم بتطبيق الخليط على المنطقة المصابة ثلاث مرات يوميًا لتحقيق نتائج فعالة.





زيت شجرة الشاي مضاد طبيعي للفطريات والبكتيريا، فقط امزجه مع أي زيت ناقل مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون وقم بتطبيقه على المنطقة المصابة من ثلاث إلى أربع مرات يوميًا، حيث يعتبر أحد العلاجات المنزلية الأكثر فعالية لمكافحة الالتهابات الفطرية.



زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي





يعمل كعامل قوي مضاد للفطريات، وتطبيقه على المنطقة المصابة بالجلد بالعدوى الفطرية يعتبر علاجًا فعالًا وآمنًا، ويمكن استخدامه ثلاث مرات في اليوم.



زيت جوز الهند

زيت جوز الهند





الكركم من التوابل القوية المضادة للميكروبات والالتهابات، فقط قم بخلطه مع القليل من الماء الدافئ ثم تطبيقه على المنطقة المصابة للحصول على نتائج جيدة.

الكركم





يعد الصبار من أكثر العلاجات الطبيعية التي تم اختبارها على مر الزمن لعلاج أي عدوى جلدية، فهو لا يعالج العدوى فحسب، بل يهدئ ويصلح تلف الجلد.

الصبار