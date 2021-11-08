شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض الإصابة بالعصب السابع.. الصداع والتشنجات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في نصف الوجه يصاحبه عدم القدرة علي الحركة في هذا الإتجاة، تعد حالة مرضية يصاب البعض بها، ويطلق عليها العصب السابع، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أبرز وأشهر أعراض الإصابة وفقا لموقع "healthline".

أشار التقرير، إلى أن العصب السابع هو تعرض عضلات الوجه لشلل وضعف مؤقت بها، وهذا الأمر يتعرض للإصابة به الشخص في حالة تعرض عضلات الوجه للالتهاب أو الضغط.

ويتعرض الشخص المصاب لتدلي أو تيبس في جانب واحد من الوجه، ويتأكد الطبيب من الإصابة بالعصب السابع، في حالة التعرض لصعوبة في الابتسامة أو عدم القدرة على إغلاق العين، وصعوبة في حركة عضلات الوجه.

وأكد التقرير، أن الإصابة بالتهاب العصب السابع يعد من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بها عند التعرض بنزلات البرد الشديدة، أو التعرض لالتهاب الأذن، ويزداد بسبب هذه الإصابات الإصابة به.

ومن أشهر أعراض الإصابة بالعصب السابع، التالي:

-تدلي على جانب واحد من الوجه .

-عدم القدرة على فتح أو إغلاق العين.

-صعوبة عند تناول الطعام.

-عدم القدرة على الضحك أو العبس.

-تشنجات عضلية في الوجه.

-جفاف العين والفم.

-صداع الرأس.